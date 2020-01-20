Урегулирование конфликта в Ливии: Меркель рассказала, о чем удалось договорится

Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Международная конференция по Ливии в Берлине, на которой потеряли Путина, завершилась достижением определенных договоренностей, в частности, по усилению международных усилий по мониторингу эмбарго на поставки оружия, которые будут переданы в ООН, где Совет Безопасности должен их утвердить.

О планах проинформировала на пресс-конференции инициатор встречи, канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Укринформ.

"Мы все были едины во мнении, ... что нам нужно политическое решение, что нет никаких шансов военного решения, это только ухудшит страдания людей... Мы разработали комплексный всеобъемлющий план, как действовать в дальнейшем", – сказала Меркель.

Все, по словам Меркель, согласились уважать эмбарго на поставки оружия в Ливию и что оно должно контролироваться жестче, чем ранее. СБ ООН должен утвердить это решение конференции, чтобы оно приобрело официальный международный обязывающий характер.

Канцлер сообщила, что стороны конфликта назвали участников для военной мониторинговой комиссии 5+5 и заявили о готовности в ближайшие дни, на следующей неделе, провести его встречу. Это станет основанием для настоящего прекращения огня, которое должно перерасти в устойчивое перемирие.

Все участники берлинского саммита пообещали, что до этой встречи комитета 5+5 не будут оказывать поддержки ни одной из сторон конфликта или проводить свои операции.

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"Что мы сейчас видим, так это конфликт, который подогревается прокси-силами... Я не имею иллюзий, это будет конечно тяжелый путь, эмоции в Ливии очень противоречивые... Но мы смогли наметить шаги", - резюмировала Меркель.

Хозяйка встречи подчеркнула, что сегодня был предоставлен новый политический импульс, который дает надежду для народа Ливии о мирной жизни в будущем. Конференция стала важным шагом в поддержке усилий ООН по мирному урегулированию. В тренде Новый премьер Путина: эксперт объяснил, почему выбрали именно его Напомним: в конференции приняли участие представители 12 стран, включая 5 постоянных членов СБ ООН, а также международных организаций. Не присутствовали в зале заседаний руководители двух сторон ливийского конфликта — премьер-министр Ливии Фаиз аль-Саррадж и генерал Халифа Хафтар. При этом они находились в Берлине, где с ними по очереди отдельно встретилась Меркель и глава немецкого МИД Хайко Маас. Как сообщалось, Ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара заявила о начале режима прекращения огня в районе столицы Ливии Триполи с 12 января. С инициативой прекратить огонь в районе Триполи с 12 января ранее выступили президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган после своей встречи 8 января. Напомним: ранее в столицу Ливии – Триполи – прибыли первые отряды Вооруженных сил Турции для поддержки армии Правительства национального согласия Фаиза Сараджа. В тот же день Россия отправила военные самолеты и своих наемников для поддержки Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара. Ранее Ливия разорвала отношения с Турцией из-за угрозы вторжения. Кроме этого, новости "Сегодня" писали о причинах бойни в Ливии, где, по сути, действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе, в столице Триполи, базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. Особую остроту ситуации придает тот факт, что правительство Сараджа признано международным сообществом, но по факту контролирует меньшую часть территории.

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