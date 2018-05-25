В ЕС отреагировали на голодовку Сенцова и Балуха

Сегодня, 20:41

В Европейском Союзе ожидают, что все незаконно осужденные в России и аннексированном ею Крыму граждане Украины будут освобождены без промедления

Олег Сенцов. Фото из открытых источников
Олег Сенцов. Фото из открытых источников

В Европейском Союзе ожидают соблюдения международных прав человека в оккупированном Крыму и немедленного освобождения всех незаконно задержанных украинских граждан в России и на полуострове.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, которое касается незаконного содержания под стражей Россией украинских заключенных.

"14 мая 2018 года режиссер Олег Сенцов, депортированный в Восточную Сибирь, начал голодовку после четырех лет тюремного заключения. Еще один незаконно задержанный гражданин Украины Владимир Балух также провел два месяца голодовки", – напоминает Косьянчич.

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Представительница отмечает, что Сенцов и Балух выступали против незаконной аннексии Крымского полуострова и были осуждены судами, юрисдикции которых ЕС не признает, с нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия.

Она также вспоминает о задержании 21 мая крымских активистов Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова.

"Европейский Союз ожидает соблюдения международных стандартов в области прав человека на полуострове и освобождения без промедления всех незаконно задержанных граждан Украины в России и на Крымском полуострове", – говорится в заявлении.

Напомним, незаконно осужденный на 20 лет колонии строгого режима в РФ украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он настроен голодать "до конца", заявил в понедельник, 21 мая, его адвокат Дмитрий Динзе. По его словам, этим голоданием Сенцов пытается добиться не своего освобождения, в которое он уже не верит, а освобождения других политических пленников из российских тюрем.

В России 130 деятелей науки и культуры (среди них – поэт Лев Оборин, писательница Людмила Улицкая, журналист Сергей Пархоменко) выступили с призывом освободить Сенцова. В Кремле отреагировали: пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что информация об обращении будет "принята к сведению, как и те обращения, которые были до сих пор".

Ранее, 15 мая, незаконно осужденный по сфабрикованному делу в оккупированном Крыму украинский активист Владимир Балух решил смягчить объявленную почти два месяца назад голодовку и начал принимать пищу, чтобы избежать насильственного кормления.

Напомним, Балух был арестован 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района АР Крым. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.
ЕС, Косьянчич, сенцов, Олег Сенцов, Балух

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