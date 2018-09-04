﻿В ЕС впервые прокомментировали гибель главаря "ДНР" Захарченко

В представительстве заверили, что "не будут спекулировать на влиянии смерти Захарченко на встречу нормандской четверки"

В Европейском Союзе осведомлены о гибели главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко и подчеркивают необходимость соблюдения Минских соглашений. Об этом УНН рассказали в ответ на запрос в представительстве Европейского Союза в Украине.

"Мы видели сообщения об этом (смерти Захарченко – ред.) с пятницы. Конфликт на Востоке Украины привел к потерям слишком многих жизней. Мы, как Европейский Союз, продолжаем работать над полным осуществлением Минских соглашений, которые остаются надежной основой для устойчивого политического урегулирования конфликта, уважая территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", – отметили в представительстве.

В ЕС добавили, что продолжают "ожидать, что все стороны будут уважать свои обязательства, и подчеркиваем ответственность России в этом отношении".

Кроме того, в ответ на вопрос издания о влиянии смерти главаря так называемой "ДНР" на встречу в "нормандском формате", в ЕС заверили, что "не будут спекулировать на влиянии этого на встречу нормандской четверки".

"Как мы уже говорили, мы продолжаем работать для полного осуществления Минских соглашений и с этой целью поддерживаем дипломатическую работу в нормандском формате, а также Трехстороннюю контактную группу и СММ ОБСЕ", – заявили в представительстве.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко не может идти и речи о встрече лидеров в "нормандском формате".

Накануне МИД Франции прокомментировал смерть главаря "ДНР".

Напомним, что "предшественник" Захарченко – Игорь Стрелков-Гиркин – озвучил свою версию убийства лидера боевиков.

Кроме того, о строении взрывного устройства рассказал советник главы т.н. "ДНР" Александр Казаков. Он предполагает, что закладку сделали накануне, и бомбу привели в действие дистанционно.

Также, как сообщалось, российские журналисты приехали на передовую к боевикам и уже начали снимать фейки о его смерти.