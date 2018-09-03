Не должно ни на что повлиять: МИД Франции прокомментировал смерть главаря "ДНР"

Несмотря на смерть главаря так называемой "Донецкой народной республики" Александра Захарченко 31 августа в центре Донецка, участники Минских соглашений должны продолжать выполнять свои обязательства, заявили в МИД Франции.

"Последнее развитие событий на востоке Украины не сможет поставить под вопрос ни обязательства сторон по выполнению Минских соглашений, ни важность встреч в нормандском формате между Германией, Францией, Россией и Украиной", – сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД Франции добавили, что "именно в период, когда может возникнуть напряженность, необходимо добросовестно вести переговоры".

Напомним, что "предшественник" Захарченко – Игорь Стрелков-Гиркин – озвучил свою версию убийства лидера боевиков.

Кроме того, о строении взрывного устройства рассказал советник главы т.н. "ДНР" Александр Казаков. Он предполагает, что закладку сделали накануне, и бомбу привели в действие дистанционно.

Также, как сообщалось, российские журналисты приехали на передовую к боевикам и уже начали снимать фейки о его смерти.