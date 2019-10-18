В Евросоюзе сделали заявление по расследованию катастрофы МН17

Место крушения "Боинг-777". Фото: Фото: BULENT KILIC

Главы государств и правительств Евросоюза призвали все страны к сотрудничеству в расследовании причин авиакатастрофы Boeing на востоке Украины в июле 2014 года. Об этом говорится в заявлении саммита ЕС по итогам первого дня встречи в бельгийской столице.

"Евросовет вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий по установлению истины, справедливости и ответственности ради жертв катастрофы самолета MH17 и их ближайших родственников и призывает все государства в полной мере сотрудничать в сфере проведенного расследования в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН", - отмечается в документе.

Напомним, парламент Нидерландов инициирует расследование роли Украины в катастрофе лайнера рейса МН17 в небе над временно неподконтрольным Донбассом.

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Ранее сообщалось, что государственная прокуратура Нидерландов обратилась к Украине с просьбой предотвратить передачу в Россию нового подозреваемого в расследовании дела MH17 – Владимира Цемаха.

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Новости "Сегодня" также сообщали, что СБУ установила 150 человек, причастных к катастрофе MH17 на Донбассе. Украина передала огромный массив доказательств международной следственной группе о причастных к сбиванию самолета.

Ранее Объединенная следственная группа назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к уничтожению самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот"). Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.

Ранее 19 июня в очередном докладе исследовательской организации Bellingcat отмечалось, что непосредственную ответственность за крушение MH17 несут как минимум девять человек– российских военнослужащих и членов так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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