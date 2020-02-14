В Германии рассказали, где будет продолжен диалог в "нормандском формате"

«Не зря мы в Германии, во Франции оживили Минский процесс в поисках мирного урегулирования в Украине», - заявил министр иностранных дел Германии

/ Фото: Сегодня

Разговор в "нормандском формате" будет продолжен в Берлине, подтвердил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Не зря мы в Германии, во Франции оживили Минский процесс в поисках мирного урегулирования в Украине. Основной вопрос здесь остаётся – все ли стороны готовы отказаться от сфер влияния и сесть за один стол и разработать общую структуру безопасности Европы на основе главенства закона и международного права. Поэтому мы продолжим разговор в "нормандском формате" во время встречи в Берлине", – сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, Европа должна совместными усилиями обеспечить прочный мир в Ираке, Сирии, Ливии, Украине и зоне Сахель.

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"И здесь мне хотелось бы обратиться к тому, что в докладе Мюнхенской конференции по безопасности называется "беззападностью", а именно применительно к кризисам в непосредственной близости от наших границ. Это Ирак, Сирия, Ливия, Украина и зона Сахель. Мы должны совместными усилиями обеспечить прочный мир", – добавил он.

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Ранее после того, как министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко засомневался в проведении "нормандского саммита" в апреле, подобное мнение прозвучало и в Москве. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко считает, что новая встреча лидеров стран под угрозой срыва.

Напомним, на крайних переговорах "Нормандской четверки" были согласованы выводы саммита, коммюнике, которое пообещали выполнить и Украина, и Россия. Стоит отметить, что первый пункт документа обязывает к полному прекращению огня по всей зоне конфликта на Донбассе и это условие должно было быть выполнено до конца 2019 года. Однако поддерживаемые Россией боевики ни на день не прекращали обстрелы по сей день.

За два месяца до следующей такой встречи в Берлине мы слышим очередные "хотелки" Москвы – бессрочный особый статус Донбасса и его закрепление в Конституции. А с чем на саммит поедет Украина? Сайт "Сегодня" выяснил, какой пакет документов по Донбассу готовит Офис президента. Подробней читайте в материале "Выборы на Донбассе и амнистия: с чем Зеленский поедет на вторую встречу с Путиным".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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