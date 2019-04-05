В голландском Эйндховене произошла стрельба: погиб человек
Жертвой стрельбы стал 54-летний мужчина, находившийся в своем автомобиле
Один человек стал жертвой стрельбы, открытой неизвестным на улице в голландском городе Эйндховен. Об этом сообщила в пятницу Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
По данным телеканала, "полиция в настоящее время ведет поиски нападавшего".
Жертвой стрельбы стал 54-летний мужчина, находившийся в своем автомобиле. Еще один человек, оказавшийся рядом с машиной, получил тяжелые ранения. Он был доставлен в близлежащую больницу. Что послужило причиной инцидента пока остается неизвестным.
Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, после чего скрылся с места происшествия.
Следователи не нашли доказательств, которые бы свидетельствовали, что мужчина знал лично кого-либо из жертв. Как уже сообщалось, его родные заявили, что он мог стрелять в родственника из-за семейной ссоры.
Добавим, что ранее после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.
Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы. Также мы писали о том, что Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы.
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