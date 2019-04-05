В голландском Эйндховене произошла стрельба: погиб человек

Жертвой стрельбы стал 54-летний мужчина, находившийся в своем автомобиле

Фото: AFP

В голландском Эйндховене произошла стрельба: погиб человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/738/988/5ca738988917d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/738/988/5ca738988917d.jpg 2019-04-05T14:15:00+03:00 Евросоюз Жертвой стрельбы стал 54-летний мужчина, находившийся в своем автомобиле

Один человек стал жертвой стрельбы, открытой неизвестным на улице в голландском городе Эйндховен. Об этом сообщила в пятницу Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, "полиция в настоящее время ведет поиски нападавшего".

Жертвой стрельбы стал 54-летний мужчина, находившийся в своем автомобиле. Еще один человек, оказавшийся рядом с машиной, получил тяжелые ранения. Он был доставлен в близлежащую больницу. Что послужило причиной инцидента пока остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, после чего скрылся с места происшествия.

Следователи не нашли доказательств, которые бы свидетельствовали, что мужчина знал лично кого-либо из жертв. Как уже сообщалось, его родные заявили, что он мог стрелять в родственника из-за семейной ссоры.

Добавим, что ранее после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы. Также мы писали о том, что Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы.

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