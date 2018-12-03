В Испании поддержали пленных украинских моряков

Сегодня, 00:22

В испанской столице группа активистов провела акцию под уже установленной новогодней елкой и прошлась по центральным улицам


фото Укринформ"

фото Укринформ"

фото Укринформ"

Украинская община в Испании в воскресенье провела пикеты в поддержку украинских моряков, захваченных Россией.

Акции состоялись в основных городах проживания украинцев – Мадриде, Барселоне, Валенсии и других, сообщает Укринформ.

В испанской столице группа активистов провела акцию под уже установленной новогодней елкой и прошлась по центральным улицам.

"Не без провокаций пикет состоялся на главной туристической улице столицы Каталонии, где присутствовали сотрудники Генерального консульства Украины. Воспользовавшись доступом к микрофону, один человек выступил с провокационными заявлениями, но был освистан общиной, которая держала плакаты на испанском языке с требованием "свободы украинским пленным морякам" и "уважения к Международному праву", – пишет издание.

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Отмечается, что самое массовое собрание провели прихожане Украинской католической общины в Валенсии.

Как сообщалось, подобная акция прошла в Москве 1 декабря. Участники выдвинули требования отпустить пленных украинских моряков и прекратить войну с Украиной. Участие в акции приняли около двух десятков человек. Несколько часов участники акции, сменяя друг друга, проводили одиночные пикеты. Они держали в руках плакаты с надписями: "Нет войне с Украиной", "Нет войне", "25 ноября Россия совершила акт военной агрессии. В Керченском проливе были атакованы и захвачены три корабля ВМС Украины".

Подробное о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".
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