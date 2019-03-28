В кабинете Мэй утверждают, что его вариант сделки с ЕС является лучшей идеей

Голосование в британском парламенте призвано было показать, какой из вариантов имел шансы получить поддержку большинства законодателей

Фото: Getty Images

В кабинете Мэй утверждают, что его вариант сделки с ЕС является лучшей идеей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2d5/802/5c92d580249e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2d5/802/5c92d580249e0.jpg 2019-03-28T01:26:00+02:00 Евросоюз Голосование в британском парламенте призвано было показать, какой из вариантов имел шансы получить поддержку большинства законодателей

Результаты голосования британских депутатов по альтернативам соглашению с ЕС доказывают, что оно является лучшим из вариантов, предложенных Палате общин. Об этом заявил министр по вопросам Brexit Стивен Баркли.

"Результаты процедуры, состоявшейся сегодня в Палате общин, укрепляют нашу уверенность в том, что сделка, которую правительство согласовало с ЕС, является лучшим вариантом", — заявил он.

В среду британские депутаты отвергли все восемь альтернатив проекту соглашения с ЕС, которое парламент также уже дважды отказывался одобрить. Народные избранники проголосовали против проведения референдума для утверждения результатов переговоров по Brexit, отказа от Brexit вовсе, выхода из ЕС без сделки, вступления Соединенного Королевства в Европейскую ассоциацию свободной торговли и сохранение членства в Европейской экономической зоне, участия страны в европейском таможенном союзе, а также заключения преференциальных торговых соглашений с ЕС при невозможности заключить сделку. Помимо этого, был отвергнут альтернативный план оппозиционной Лейбористской партии, предусматривавший сохранение членства страны в таможенном союзе ЕС и тщательное согласование британских торговых правил с правилами единого европейского рынка.

Добившись проведения голосований, Палата общин предприняла попытку установить контроль за процессом Brexit, отобрав его у правительства. Цель голосований заключалась в том, чтобы понять, какой или какие из вариантов имеют шансы получить поддержку большинства законодателей и вывести ситуацию из тупика.





























Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросоюз не может предать интересы британцев, которые активно выступают за отмену решения о выходе из содружества, поэтому необходимо дать этой стране больше времени на то, чтобы определить дальнейшую стратегию.

Ранее сообщалось, что британский премьер Тереза Мэй пообещала сторонникам Brexit в рядах Консервативной партии, что уйдет в отставку в случае одобрения Палатой общин заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Ранее министр финансов Британии Филип Хаммонд заявил, что отставка премьер-министра Терезы Мэй не решит проблему выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit). Главное не увольнение премьера, а избежать экономического и политического краха.

Напомним, недавно саммит глав государств и правительств ЕС согласился отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения — 15 января и 12 марта.

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