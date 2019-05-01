В Париже снова произошли стычки "желтых жилетов" с полицией: появились яркие фото и видео

Полиция применила слезоточивый газ в районе вокзала Монпарнас

Во французской столице в ходе демонстраций так называемых "желтых жилетов" снова произошли стычки активистов с полицией.

Стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы утихомирить толпу возле железнодорожного вокзала Монпарнас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

При этом в полиции отметили, что среди демонстрантов, одетых в желтые жилеты, а также протестующих с флагами профсоюзов, находились отдельные люди в капюшонах и черной одежде – возможно, это могли быть "радикальные активисты", провоцировавшие насилие в ходе предыдущих протестов.









































Напомним, ранее мы сообщали о результатах опроса во Франции, по результатам которого выяснилось – большинство французов связывают акции "желтых жилетов" с насилием и погромами и стараются избегать мест проведения этих митингов.

Также стоит отметить, что 59% французов позитивно оценили новые социальные инициативы президента страны Эммануэля Макрона, которые лидеры "желтых жилетов" раскритиковали, назвав "пустой болтовней".

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон отверг возможность проведения каких-либо переговоров с радикально настроенной группировкой, образовавшейся внутри движения "желтых жилетов".

Мы также писали, что Макрон поручил французским правоохранительным органы разработать меры, чтобы погромы в Париже больше не повторились.

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