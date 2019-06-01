В Польше разбился самолет времен Второй мировой войны

Самолет упал в лес практически сразу после взлета

Фото RMF24.

В Польше разбился самолет времен Второй мировой войны, стилизованный под британский Spitfire, погиб пилот, передает RMF24.

Как пишет издание, самолет упал в лес практически сразу после взлета. Причины аварии пока неизвестны.

Пилот погиб на месте. Им оказался 41-летний профессиональный пилот. Больше на борту самолета, который должен был следовать в Плоцк, никого не было.

По информации СМИ, самолет принадлежал к коллекции частного музея Дивизии 303.

Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.

Вертолет Ми-8 упал во время выполнения плановых учений "День – Ночь" вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области. Вертолет упал в лесополосе примерно в трех километрах от упомянутого села.

Список тех, кто был на борту во время аварии:

1. Мазепа Игорь – 1979 года рождения – командир бригады

2. Дацюк Павел – 1994 года рождения – старший лейтенант, борттехник

3. Попенко Владимир - 1994 года рождения – пилот

4. Романюк Василий – 1991 года рождения – борттехник

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В результате аварии погибли четверо членов экипажа, передают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.

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