В Великобритании глава оппозиционной партии согласился обсудить Brexit с Мэй

Лейбористы "будут держать в резерве" вариант о вынесении вотума недоверия правительству

Фото: AFP

В Великобритании глава оппозиционной партии согласился обсудить Brexit с Мэй //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/346/183/5ca3461838fc0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/346/183/5ca3461838fc0.jpg 2019-04-02T23:26:43+03:00 Евросоюз Лейбористы «будут держать в резерве» вариант о вынесении вотума недоверия правительству

Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин согласился провести встречу с премьер-министром Терезой Мэй для обсуждения путей выхода из кризисной ситуации вокруг Brexit. Об этом пишет Associated Press.

"Мы встретимся с премьер-министром. Мы осознаем, что она сделала шаг, я же признаю свое обязательство представлять людей, которые поддерживали лейбористов на прошлых выборах, и людей, которые не поддерживали лейбористов, но тем не менее хотят уверенности и безопасности в отношении своего будущего. Это и является той основой, следуя которой мы встретимся с ней и проведем эти обсуждения", — сказал Корбин.

По словам политика, лейбористы "будут держать в резерве" вариант о вынесении вотума недоверия правительству, если оно "продемонстрирует свою неспособность управлять большинством в Палате общин".

Между тем, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после очередного провала голосования по сделке с ЕС по Brexit собрала правительство на пятичасовое заседание.

Напомним, что накануне члены британской Палаты общин вновь отвергли все четыре альтернативных варианта не получившему одобрения проекту соглашения с ЕС об условиях Brexit.

Ранее стало известно, что в таком случае глава правительства может распустить парламент и объявить проведение досрочных всеобщих выборов, чтобы выйти из тупиковой ситуации с Brexit.

Также сообщалось, что на фоне разногласий по условиям выхода Великобритании из Евросоюза шесть членов кабинета Терезы Мэй могут подать в отставку.

Заседание правительства Великобритании по поводу Brexit является одной из топ-тем дня. С остальными главными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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