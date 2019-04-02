В Великобритании глава оппозиционной партии согласился обсудить Brexit с Мэй
Лейбористы "будут держать в резерве" вариант о вынесении вотума недоверия правительству
Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин согласился провести встречу с премьер-министром Терезой Мэй для обсуждения путей выхода из кризисной ситуации вокруг Brexit. Об этом пишет Associated Press.
"Мы встретимся с премьер-министром. Мы осознаем, что она сделала шаг, я же признаю свое обязательство представлять людей, которые поддерживали лейбористов на прошлых выборах, и людей, которые не поддерживали лейбористов, но тем не менее хотят уверенности и безопасности в отношении своего будущего. Это и является той основой, следуя которой мы встретимся с ней и проведем эти обсуждения", — сказал Корбин.
По словам политика, лейбористы "будут держать в резерве" вариант о вынесении вотума недоверия правительству, если оно "продемонстрирует свою неспособность управлять большинством в Палате общин".
Между тем, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после очередного провала голосования по сделке с ЕС по Brexit собрала правительство на пятичасовое заседание.
Напомним, что накануне члены британской Палаты общин вновь отвергли все четыре альтернативных варианта не получившему одобрения проекту соглашения с ЕС об условиях Brexit.
Ранее стало известно, что в таком случае глава правительства может распустить парламент и объявить проведение досрочных всеобщих выборов, чтобы выйти из тупиковой ситуации с Brexit.
Также сообщалось, что на фоне разногласий по условиям выхода Великобритании из Евросоюза шесть членов кабинета Терезы Мэй могут подать в отставку.
Заседание правительства Великобритании по поводу Brexit является одной из топ-тем дня. С остальными главными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Великобритании глава оппозиционной партии согласился обсудить Brexit с Мэй". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Франция готова к Brexit без сделки в ближайшие месяцы
Ле Дриан прокомментировал новые заявления британского премьер-министра
Мэй собрала правительство на пятичасовое заседание по Brexit: появились подробности
На заседании министрам предстоит решить, готовы ли они к более тесному взаимодействию с ЕC после Brexit
Выход из тупика с Brexit: сделку с ЕС могут вынести на референдум
Министр финансов Британии предложил два варианта решения кризиса вокруг выхода королевства из Евросоюза
Будущее ЕС важнее Brexit: Брюссель готовится к выходу Британии без сделки
Сценарий жесткого Brexit становится очень вероятным, заявил главный переговорщик ЕС