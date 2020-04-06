Во Франции количество умерших от коронавируса превысило 8 тыс. человек

Количество умерших во Франции, где мужчина получил год тюрьмы за нелегальную продажу медицинских масок, от осложнений, вызванных новым коронавирусом, составило 8078. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении санитарно-медицинского агентства Sante publique France, подчиняющегося Министерству здравоохранения Франции.
Агентство также сообщает, что количество выявленных случаев заражения с начала эпидемии составило 70 478 человек. По его данным, 6978 человек находятся в реанимации, 16 183 было выписано из больниц.
Ранее сообщалось о 7560 умерших и 68,6 тыс. заразившихся.
Напомним, что во Франции объявили военную операцию против коронавируса.
Также коронавирус убил во Франции девочку-подростка без паталогий.
Ранее сообщалось, что Во Франции из-за коронавируса освободили более 6 тысяч заключенных.
Кроме того, во Франции протестируют новый препарат против коронавируса COVID-19, который сделан на основе гемоглобина морских червей. Принять участие в исследовании уже согласились 10 пациентов.
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