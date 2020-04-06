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Во Франции количество умерших от коронавируса превысило 8 тыс. человек

6 апреля, 01:26

Елена Вус

Количество выявленных случаев заражения с начала эпидемии составило 70 478 человек

Количество умерших во Франции, где мужчина получил год тюрьмы за нелегальную продажу медицинских масок, от осложнений, вызванных новым коронавирусом, составило 8078. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении санитарно-медицинского агентства Sante publique France, подчиняющегося Министерству здравоохранения Франции.

Агентство также сообщает, что количество выявленных случаев заражения с начала эпидемии составило 70 478 человек. По его данным, 6978 человек находятся в реанимации, 16 183 было выписано из больниц.

Ранее сообщалось о 7560 умерших и 68,6 тыс. заразившихся.

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Напомним, что во Франции объявили военную операцию против коронавируса.

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Также коронавирус убил во Франции девочку-подростка без паталогий.

Ранее сообщалось, что Во Франции из-за коронавируса освободили более 6 тысяч заключенных.

Кроме того, во Франции протестируют новый препарат против коронавируса COVID-19, который сделан на основе гемоглобина морских червей. Принять участие в исследовании уже согласились 10 пациентов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Франция смерть заражение коронавирус COVID-19

Источник: ТАСС

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