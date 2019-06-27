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Восстановление России в ПАСЕ неуместно: премьер Эстонии напомнил об агресии РФ в Украине и Грузии

27 июня, 08:55

Премьер Эстонии заявил, что страна будет отстаивать европейские принципы и ценности

Фото: Flickr

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас осудил восстановление всех полномочий РФ в ПАСЕ. Об этом он написал в своем Twitter. 

"Восстановление России права голоса в ПАСЕ неуместно и просто неправильно. Причины приостановки все еще есть – агрессия в Украине и Грузии продолжается и минские соглашения все еще не выполнены. Международное сообщество должно твердо защищать международный закон и права человека. Эстония будет отстаивать европейские принципы и ценности", – написал он. 

В среду вечером Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.


В ответ представители 7 государств-членов объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протестапротив безусловного возвращения россиян.

Между тем, председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что результаты голосования участников ПАСЕ, которая в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации, является шагом к признанию Крыма российским.

В свою очередь, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что Украине нельзя "просто так развернуться и уйти из ПАСЕ"

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Тег Россия, Эстония, возвращение, ПАСЕ

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