Военный эксперт поймал Минбороны РФ на лжи по сбитому Ил-20

Обвинения России в адрес Израиля безосновательны, так как израильские самолеты не могли находиться рядом с российским Ил-20, когда тот был сбит ракетой ЗРК С-200.

Такое мнение высказал в комментарии DW российский военный эксперт Александр Гольц.

По его словам, расчет зенитно-ракетного комплекса мог промахнуться по израильским самолетам, но после этого не включил самоуничтожение ракеты, которая попала в российский Ил.

"Из слов Конашенкова (официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. – Ред.) следует, что российский самолет находился на высоте 5000 метров, гораздо выше, чем израильские самолеты, которые на низкой высоте вошли со стороны моря. Скорости у сверхзвуковых истребителей и ИЛ-20 совершенно разные. Говорить о том, что израильтяне сознательно прикрывались российским самолетом, мягко говоря, неправда. Вероятнее другое – сирийцы выпустили ракету с ЗРК С-200, промахнулись, не включили систему самоуничтожения ракеты, и она пошла выше, где нашла свою цель", – объяснил Гольц.

Он также считает маловероятным, что израильские военные не предупреждали российских коллег о полетах своей авиации, так как между ними давно установлен канал связи военных структур, призванный избежать возможных инцидентов в сирийском небе.

"Официально известно, что в Латакии на базе Хмеймим развернут российский зенитный ракетный комплекс С-400. Входить, не предупредив, в эту зону – довольно рискованно, можно попасть под удар России. Я не думаю, что израильтяне предупредили россиян так поздно", – подчеркнул военный эксперт.

Напомним, поздно ночью, 17 сентября, морской самолет-разведчик Ил-20 Воздушно-космических сил РФ пропал с радаров, возвращаясь на авиабазу Хмеймим в Сирии. Инцидент произошел после ракетного обстрела сирийской провинции Латакия израильскими ВВС. Позже в Минобороны РФ озвучили официальную версию случившегося: Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Официальный представитель ведомства заявил, что ВВС ЦАХАЛа преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов.

В свою очередь израильские военные рассказали свою версию крушения российского Ил-20 в Сирии. В Армии обороны еврейского государства заявили, что израильские истребители после бомбардировок вернулись на территорию еврейского государства к тому моменту, когда сирийские системы ПВО запустили ракеты, сбившие Ил-20.

Российский лидер Владимир Путин рассказал, как Москва ответит на сбитый Ил-20 в Сирии. Ответ России на крушение Ил-20 будет направлен на дополнительное обеспечение безопасности военнослужащих, отметил хозяин Кремля. Также он сказал, что эта трагедия похожа на цепь трагических случайных обстоятельств.

После инцидента с самолетом Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху переговорили по телефону. Так, израильский премьер сказал, что его страна готова передать России все данные, необходимые для расследования инцидента, и предложил для этого направить в Москву командующего [израильских] ВВС. Также Он подчеркнул, что израильская армия продолжит бомбардировки иранских военных укреплений в Сирии, несмотря на катастрофу российского самолета Ил-20.