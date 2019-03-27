Деньги Китая и интересы России: почему тормозится смена власти в Венесуэле

Эксперт назвал причины, благодаря которым Мадуро пока удается удержать власть

Фото: AFP

Деньги Китая и интересы России: почему тормозится смена власти в Венесуэле Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/71e/1c2/5c971e1c2798d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/71e/1c2/5c971e1c2798d.jpg 2019-03-27T12:15:00+02:00 Россия Эксперт назвал причины, благодаря которым Мадуро пока удается удержать власть

Смена власти в Венесуэле пока не происходит из-за целого ряда причин. И переговоры между США и Китаем о сферах влияния в этой стране – одна из основных. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Стариков.

По его мнению, Мадуро пока удается удержать власть благодаря работе китайских дипломатов в Вашингтоне.

"Во всей той ситуации (с удержанием власти Мадуро – ред.), которая сейчас происходит в Венесуэле, больше всего заинтересована Китайская Народная Республика, которая туда вложила около 50 миллиардов долларов инвестиций и около 15-20 миллиардов долларов кредитов для того, чтобы диверсифицировать потоки получения углеводорода и не быть завязанной на Саудовской Аравии. Сейчас один главный вопрос – как себя поведут китайцы. Сейчас, по всей видимости, китайская дипломатия ведет переговоры с Вашингтоном. Поэтому Вашингтон и не принимает никаких решительных действий, связанных со сменой режима. И пока они не договорятся, Вашингтон никаких решений не предпримет", – считает Стариков.

Приостанавливает приход к власти Гуайдо при поддержке американцев и российское присутствие в Венесуэле. Напомним, Россия направила в южноамериканскую страну 99 военных.

"Российская Федерация, конкретно "Русснефть", завязана на Венесуэле. Некоторые считают, что россияне пришли туда защищать Мадуро. Да, они пришли его туда защищать, но для того, чтобы он вернул им их деньги. Российская Федерация заинтересована в защите своих инвестиций, которые она вложила в Венесуэлу. Именно для этого выслала ограниченный контингент своих вооруженных сил, чтобы они могли там автономно существовать. Кроме того, россияне пытаются таким образом показать американцам свое военное присутствие. Они хотят предупредить Вашингтон, что, если американцы примут решение о силовой составляющей, если американцы зайдут в Венесуэлу, то столкнутся с российским войсками. И это будет иметь другую подоплеку. Россияне показывают, что готовы защищать свое даже с помощью вооруженных сил, даже если будет вооруженный конфликт, на что США не пойдут никогда", – добавляет эксперт.

Как известно, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Люди вышли на улицы и возвели баррикады, а в некоторых районах Каракаса демонстранты подрались с полицией. Жители Венесуэлы недовольны политикой преемника Уго Чавеса – Николаса Мадуро.

В свою очередь лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице. Временным президентом его официально признали США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств. Николас Мадуро заявил, что не собирается уходить со своего поста до завершения мандата в 2025 году.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.