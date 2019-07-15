Антисанитария на МКС и "орел" на Марсе: громкие космические скандалы последних лет

Халатность строителей корабля "Союз МС-09" едва не стоила жизни международному экипажу

Фото: pixabay.com.

В понедельник, 15 июня, стало известно, что Индия в последний момент отложила запуск станции к Луне. Запуск космического аппарата Chandrayaan 2 ("Чандраян-2") с посадочным модулем и луноходом было отложен за 56 минут до планировавшегося старта, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"В связи с технической проблемой, возникшей за час до запуска, в качестве меры предосторожности запуск "Чандраян-2" отменен. Новая дата запуска будет объявлена позднее", – говорится в сообщении ISRO.

В случае успешной миссии Индия стала бы четвертой страной в мире после СССР, США и Китая, совершившей мягкую посадку своего космического аппарата на поверхность Луны, но не сложилось. Читайте о самых главных космических скандалах последних 10 лет в специальном материале сайта "Сегодня".

Дырку в корабле "Союз" заклеили скотчем

31 августа 2018 года генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что на пристыкованном к МКС российском космическом корабле "Союз" после столкновения с метеоритом произошла утечка воздуха . Утечка, по словам чиновника, произошла ночью и утром 30 августа 2018 года. Причиной неполадок стала микротрещина шириной 1,5 миллиметра, образованная, по мнению конструкторов, столкновением корабля с микрометеоритом. К счастью, на корабле имелся необходимый ремонтный комплект.

"У нас сегодня ночью была нештатная ситуация на МКС, утечка воздуха, падение давления. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка. Американский экипаж собрался в российском сегменте. Все шесть космонавтов находились в российском сегменте. Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально что произошло. В итоге мы локализовали проблему", — сказал Рогозин.

Всего в бытовом отсеке "Союз МС-09" было обнаружено два отверстия.

"Они заклеены при помощи каптоновой ленты. Этого достаточно для безопасного завершения миссии пристыкованного к МКС корабля. Угрозы утечка не представляет", — отметил чиновник.

История получила неожиданное продолжение. 24 декабря 2018 года Сергей Прокопьев – российский космонавт, который вернулся с Международной космической станции, признал, что отверстие в корабле "Союз" сделали изнутри.

"Отверстие, да, какое-то отверстие, просверленное изнутри корабля, но, когда оно появилось, ответят уже следственные органы", – подчеркнул Прокопьев.

Мало того: вред нанесли еще на Земле, при производстве самого корабля – зачем-то провертели дрелью дыру в борту "Союза", заклеили самым обычным скотчем, и в таком виде отправили в космос.

"Устранить брак было легко еще на Земле, однако "злоумышленник" вовремя не сознался. Видимо, он чем-то заклеил (или замаскировал?) просверленную (умышленно или случайно?) дырку, а затем клеевая заплатка сместилась от перепада давления. Поэтому на земле проверку на герметичность аппарат выдержал, а в космосе – "потек". Причем, как теперь выясняется, случаи просверливания корабля "Союз" на Земле в неположенных местах уже были. Наказанием стало увольнение. Всего лишь. Причину утечки воздуха искали всем международным составом МКС, отсекая отсек за отсеком, пока не добрались до пристыкованного корабля "Союз МС". За этими поисками в буквальном смысле мог наблюдать весь мир: в NASA транслировали все это на своем сайте. Так что теперь и позор – на весь мир", – писало российское издание "Газета.Ru".

Напомним, что с 2011 года и до недавнего времени, когда частная космическая компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту пилотируемый корабль Crew Dragon, российские "Союзы" оставались единственным средством доставки людей на МКС.

Crew Dragon Илона Маска взорвался на старте

Впрочем, в самой компании Илона Маска SpaceX дела обстоят тоже не так и гладко.

Свой первый космический корабль Crew Dragon Илон Маск запустил еще в марте 2019-го. Важное отличие Crew Dragon от других кораблей, стыкующихся к американскому сегменту МКС, заключалось в том, что все этапы его стыковки со станцией полностью автоматизированы.















Во время старта и полета ракеты все системы отработали штатно. Первая ступень успешно села на беспилотную морскую платформу в Атлантическом океане в 500 километрах от места пуска. Сам корабль был выведен на заданную орбиту, откуда долетел до Международной космической станции (МКС).

В воскресенье, 3 марта, корабль успешно пристыковался к МКС.Полет проводился без людей, на борту находился лишь манекен по имени Рипли, названный в честь героини фильма "Чужой", а также 180 кг груза для экипажа станции.

В NASA назвали успешный запуск Crew Dragon ключевым шагом к восстановлению пилотируемых космических полетов с американской территории после многолетнего перерыва в результате закрытия программы Space Shuttle в 2011 году.

"Это крайне важное событие в американской истории", – заявил председатель NASA Джим Бридженстин.

Первый полет с людьми был назначен на июнь этого года, но не сложилось: 3 мая стало известно, что космическая капсула Crew Dragon разрушена.

"Перед запуском двигателей была зафиксирована аномалия, и корабль был разрушен. Никто не пострадал. До испытаний SpaceX, как обычно, принял все меры безопасности", – отметил на брифинге в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида вице-президент компании Илона Маска SpaceX Ханс Кенигсман.

Это был очередной запуск грузовика к Международной космической станции в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX. Старт был запланирован на 03:11 по восточно-американскому времени (10:11 – по Киеву) с 40-го пускового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в субботу 20 апреля.

Crew Dragon. Фото: Flickr

Космический корабль должен был доставить на МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции. Причину, по которой взорвался космический корабль Crew Dragon, в SpaceX назвали уже на следующий день, 4 марта.

"Сейчас специалисты компании Илона Маска провели расследование и представили первые выводы: согласно им, причиной взрыва стала система активации двигателей корабля SuperDraco", — говорится в сообщении компании.

При этом в компании исключают, что причина взрыва кроется в самих двигателях. Очевидно, узнать больше помогут новые данные.

"SuperDraco — жидкостный ракетный двигатель, разработанный SpaceX специально для пилотируемого Crew Dragon. На аппарате установлены восемь таких двигателей: они предназначены для осуществления посадки, а также могут использоваться в качестве спасательной системы. Crew Dragon — первый пилотируемый космический корабль компании SpaceX. Сейчас за плечами аппарата один успешный тестовый запуск, осуществленный в беспилотном режиме", — уточняет издание.

Помимо этого, у космического корабля Crew Dragon обнаружили проблемы с парашютами.

Как космонавты развели на МКС антисанитарию

Нелепый случай произошел на Международной космической станции в ноябре 2008 года, когда члены экипажей МКС случайно развели на станции… грибы.

По информации российских СМИ, заведующая лабораторией микробиологии Института медико-биологических проблем Российской академии наук Наталья Новикова сообщила на научно-практической конференции, посвященной десятилетию МКС, что космонавты в банный день мылись в функционально-грузовом блоке "Заря", а мокрые полотенца и белье складывали на панелях. В результате там развелись грибы, что привело к "значительному ухудшению санитарно-микробиологического состояния ФГБ".

Появившиеся на борту МКС грибы могут нанести серьезный вред здоровью космонавтов, отметила Новикова, поскольку являются сильными аллергенами, и возможно могут влиять на психическое состояние космонавтов.

Чтобы максимально сократить этот риск, специалисты "в срочном порядке ограничили возможности использования ФГБ для санитарно-гигиенических процедур", рекомендовав экипажам использовать для этих целей сначала европейский грузовик ATV, а после его отстыковки – переходные отсеки российского и американского сегментов. Кроме того, космонавтам предписали провести генеральную уборку блока "Заря".

По информации российского издания "Вести", в понедельник, 17 ноября 2008 года, проблему удалось решить, когда шаттл Endeavour доставил на орбиту душевую кабину. Следующим рейсом российский грузовой корабль "Прогресс М-01-М" доставил для функционально-грузового блока вторую систему очистки воздуха.

Марсианской миссии Curiosity не было?

10 июля 2019 года все новостные ресурсы мира облетела информация о том, что на Марсе обнаружили странный объект . На черно-белом снимке, полученном с марсохода Curiosity можно разглядеть необъяснимую черную точку, которая стала предметом яростных споров уфологов, которые в очередной раз ополчились против NASA.

Фото: Hi-News

Снимок проанализировал уфолог Скотт Уорринг, который заявил, что странный объект на фото очень похож на парящего в небе орла. Специалист по летающим тарелкам обвинил Аэрокосмическое агентство в том, что NASA снова всех обманывает – марсоход, якобы, на самом деле находится на Земле, а в момент снимка в кадр попала пролетающая птица.

В агентстве комментировать обвинения уфологов не стали. Между тем, как отмечает издание Daily Express, гордо парящий по марсианскому небу "орел" мог быть не чем иным, как вспышкой камеры, космическими лучами либо просто отраженным солнечным светом.

Марсоход Curiosity бороздит просторы Красной планеты с августа 2012 года, регулярно отправляя на Землю все новые фотографии и данные, а также становясь главной темой мировых новостей. Среди заслуг программы "Марсианской научной лаборатории" — обнаружение на Красной планете метеорита, метана, производного бора, источников органических молекул, глины, следов древнего озера, исследование кратера Гейла, снимки марсианских панорамы и многое другое.

Отметим, что это не первое обвинение NASA в фальсификациях: самая популярная "теория заговора" отрицает миссию корабля Apollo 11, на котором в июле 1969 году трое американских астронавтов высадились на поверхности Луны.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как недолго осталось до начала эры туристических полетов в космос.

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