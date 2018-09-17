Крушение Boeing на Донбассе: почему РФ вновь уводит следствие по ложному следу

Россия пытается заболтать ситуацию вокруг уничтожения российскими оккупантами пассажирского Boeing-777 на Донбассе и отвлечь внимание мирового сообщества в преддверии заседания нидерландской комиссии, которая расследует причины крушения лайнера "Малайзийских авиалиний" с многочисленными жертвами.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Например, завтра состоится заседание комиссии и нидерландского суда по расследованию сбития Boeing, поэтому россияне сделали, как они думают, 'эдакий упреждающий выстрел. Однако фактически никаких серьезных доказательств этому РФ не предоставила. Даже нет ведомости передачи в ту конкретную воинскую часть с завода, который, как они утверждают, это было в 1986 году", – подчеркнул он.

Как добавил Жирохов, страны Запада и Украина после завершения работы специальной комиссии по расследованию теракта против пассажирского Boeing могут ужесточить свои санкции против официальной Москвы.

"Такое развитие событий вероятно, но этого следует ожидать не в ближайшем будущем. Потому что это расследование сопровождается постоянными дозированными вбросами со стороны РФ и будет продолжаться очень долго. Теперь очередной вброс нужно будет каким-то образом опровергнуть в ходе дополнительного какого-то расследования и доказать, что это фейк. Пройдет, например, полгода и будет следующий вброс с каким-то другим месседжем. Это может все тянуться еще лет пять точно", – сказал Жирохов.

Напомним, начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин, подтвердил, что ракета зенитно-ракетного комплекса "Бук", с помощью которой был сбит в 2014 году малайзийский Boeing рейса MH17, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 году.

По словам российского офицера, ракета была якобы отправлена в Украину, откуда больше не возвращалась в Россию.

Он рассказал, что войсковая часть 20152, куда была поставлена ракета с бортовым номером 886847379, – это 223-я зенитно-ракетная бригада, на вооружении которой стояли ЗРК "Бук". Бригада входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в городе Теребовле Тернопольской области. После распада СССР на территорию Российской Федерации бригада не выводилась и была включена в состав ВСУ.

Как сообщалось, ранее министр обороны Степан Полторак на брифинге четко дал понять, что Россия продолжает искать повод для обострения ситуации в Украине, а заявление Министерства обороны РФ о якобы новых "доказательствах" причастности Украины к катастрофе MH17 на Донбассе – это ложь и очередная выдумка Кремля с целью дискредитировать Киев.

В свою очередь глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон на совместном с Полтораком брифинге согласился, что заявления Москвы были лживыми, и напомнил о расследовании, которое доказало, что самолет сбила Россия.

В то же время в комментарии сайту "Сегодня" координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец назвал три версии, почему РФ возобновила вбросы по крушению Boeing.

Как известно, в Нидерландах 24 мая прошла пресс-конференция с участием представителей Международной следственной группы (JIT). Так, глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен заявил, что у следователей появились отпечатки пальцев военнослужащих одной из бригад России, которые управляли ракетой ЗРК "Бук", сбившей малайзийский Boeing 777.

Также расследование установило, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Паульсен также отметил, что в распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России.

Следственная группа также представила видео с доказательствами о причастности российского "Бука" к сбиванию MH17.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как был сбит ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В конце декабря прошлого года британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение Boeing, так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.