Морской трибунал Кремлю не указ, а польским работодателям – законы: главные события недели

На волне антироссийских настроений в Грузии убрали из проката русскоязычные фильмы

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото: Instagram.

В Казахстане взрываются боеприпасы времен СССР, а Европа изнывает от аномальной жары: ТОП-5 главных новостей мира уходящей недели.

Взрывы складов с боеприпасами в Казахстане: десятки человек пострадали

В понедельник, 24 июня стало известно, что в Казахстане горят военные склады с боеприпасами. В городе Арыс вспыхнул пожар на военных складах, после чего начали разрываться боеприпасы. В результате десятки человек пострадали, один погиб. Это уже четвертый случай за последние десять лет, когда на заводе в Арысе детонируют боеприпасы для утилизации.

"24 июня на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным пунктом Арыс Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Руководством Министерства обороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия, силами личного состава Вооруженных сил организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий", – говорится в сообщении Министерство обороны Казахстана.

Руководитель данного региона Умирзак Шукеев выехал на место ЧП. По его словам, мобилизованы всей районы, все ближайшие населенные пункты.

"Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом. Поэтому, по всем направлениям будут двигаться колонны, машины специальные будут подбирать людей и вывозить в специально организованные лагеря. Все акимы (главы) районов со своими командами должны будут устраивать лагеря, делать списки тех, кто пришел, разбираться, кого по родственникам, кого по районам — в гостиницы. Это будет их задача, каждый лагерь будет возглавляться акимом района. Сейчас вопрос эвакуации. Этим мы занимаемся", – сказал он.

К сожалению, не обошлось без жертв. Из-за взрывов на военных складах в Казахстане пострадали десятки человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии . Так, по сообщениям медиков, в больницу города Шымкента доставили около двух десятков пострадавших после взрывов на складе боеприпасов вблизи города Арыс, среди них — четыре ребенка. В свою очередь, главный врач городской клинической больницы №1 Абылай Донбай рассказал, что состояние трех человек оценивается как тяжелое. Они находятся в реанимации.

В то же время в Отырарской районной больнице помощь оказали 34 пострадавшим из-за взрывов. Большинство из них сами обращались за медицинской помощью. по данным на 16:55 число пострадавших превысило 70 человек. Кроме того, как пишет издание "Sputnik Казахстан", после взрыва пропала шестилетняя девочка.

"Один человек скончался. В его машину попал снаряд", – рассказал Умирзак Шукеев.

Власти Казахстана оперативно отреагировали на катастрофу, сразу же принявшись ликвидировать ее последствия. В то же время стало известно, что у казахстанских военных хранится еще 50% советских боеприпасов, которые подлежат утилизации из-за окончания срока годности.

Грузинские кинотеатры отказались проводить сеансы на русском языке

Грузинские кинотеатры прекратили показ фильмов, озвученных на русском языке, сообщают в воскресенье национальные СМИ. По их информации, с веб-страницы афиши кинотеатров Грузии убраны все сеансы на русском языке. На данный момент в грузинских кинотеатрах идут сеансы только на грузинском и английских языках.

Пока не известно, отменят или нет кинотеатры данное решение в будущем.

Кроме того, в Тбилиси на площади перед зданием парламента в воскресенье возобновилась акция протеста, проходящая четвертый день подряд под требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и изменения избирательной системы. На акцию вышли несколько тысяч человек.

Напомним, что многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера. В результате беспорядков 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.

Кремль не собирается выполнять требования Морского трибунала по морякам

Россия отказывается выполнить требование Международного трибунала по морскому праву, который обязал Москву освободить незаконно удерживаемых украинских моряков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Данный случай не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом заключается позиция РФ, вы это знаете", – заявил он.

На уточняющий вопрос журналистов, проигнорирует ли Москва требование трибунала, он ответил: "Конечно. Полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию".

В то же время, отвечая на следующий вопрос журналистов, Песков заявил, что США не выставляли России условия по освобождению моряков ради встречи на саммите G20 в Японии президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

Напомним, что в прошлом году на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине Трамп в последний момент отказался от встречи с Путиным именно из-за захвата украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.

Начальница бросила умирать в лесу: в Польше погиб украинец-заробитчанин

Правоохранительные органы Польши арестовали 53-летнюю жительницу страны, вследствие действий которой, вероятно, на западе страны скончался украинский заробитчанин.

Четыре месяца назад 36-летний Василий Черней из города Снятын в Ивано-Франковской области приехал на заработки и нашел подработку на столярном предприятии в деревне Ястшембске-Старе в Великопольском воеводстве.

Как рассказали коллеги Василия, 12 июня у него начались судороги. После того как мужчина потерял сознание, его начальница отправила работников по домам, запретив вызывать медиков.

На следующий день тело Чернея обнаружили на лесной поляне за 125 километров от цеха, в котором он работал.

На данный момент суд избрал начальнице Василия Чернея меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца. Ей предъявляют обвинения в неоказании помощи, а также непреднамеренном причинении смерти, за что женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Также был задержан другой украинский заробитчанин – мужчина знал о случившемся, но вместо того чтобы обратиться в полицию, он решил сбежать из Польши. Полицейские обнаружили его в городе Ломж.

"Смерть Василия является беспрецедентным случаем. В данной ситуации произошла типичная последовательность событий: нелегальное трудоустройство – несчастный случай – страх перед работодателем – решение, которое повлекло за собой катастрофические последствия. В конце концов, к польскому рабочему так бы не относились", – цитирует почетного консула Украины в Познани Витольда Хоровского издание Gazeta Wyborcza.

На родине у Василия Чернея остались без отца трое детей и пожилые родители. Его жена утверждает, что раньше у мужчины никогда не случалось припадков и сознания он не терял.

Жара в Европе бьет температурные рекорды

В среду, 26 июня, Германия, Польша и Чехия зафиксировали самые высокие июньские температуры за всю историю наблюдений, и ожидается, что в ближайшие дни температура будет расти, передает ВВС.

Как отмечается, в четверг. 27 июня, в некоторых странах, в том числе во Франции и Швейцарии, температура поднимется выше +40 градусов Цельсия.

Метеорологи утверждают, что жара в Европе вызвана волной пустынного жаркого воздуха из северной Африки.

Во Франции почти по всей стране объявили "оранжевый" уровень опасности – второй уровень предупреждения после "красного". Местные власти проводят информационную кампанию о том, как уберечься от тепловых ударов.

Власти Испании также предупреждают о "значительном риске" лесных пожаров в некоторых районах.

Новый температурный рекорд для июня был зафиксирован в Германии: в среду в городке Кошен в федеральной земле Бранденбурге воздух прогрелся до +38.6 градусов.

В польском городе Радзынь и чешском Доксаны также зафиксировали новые национальные максимумы, с температурами +38,2 и +38,9 градусов соответственно.

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни жаркая погода будет усиливаться. В некоторых районах северо-восточной Испании в пятницу температура может достигать +45 градусов.

Стоит отметить, что от жары в Европе уже умерли три человека.

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