На Майдане протестующие сожгли "Путина"

В центре Киева участники акции протеста против российских выборов в оккупированном Крыму сожгли чучело президента России Владимира Путина. Об этом сообщает "Украинская правда".

В акции участвовали около 50 человек. Они держали в руках плакаты с надписями "Путин = Гитлер", "Выборам агрессора в Украине не быть", "Рашка, оставь выборы себе, верни Крым нам" и "Крым – это Украина".

Напомним, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины обратилось к жителям оккупированного Крыма не участвовать в российских выборах, так как они незаконны и их результаты будут нелегитимны.

Как сообщалось, доступ к дипмиссиям РФ в Украине заблокировали – полиция ограничила доступ к российским дипломатическим учреждениям в Украине в связи с проведением в России и оккупированном Крыму выборов президента РФ.

Москву предупредили за месяц, что российских выборов в Украине не будет.

Ранее мы сообщали, Россия задействовала спецслужбы, чтобы обеспечить явку крымских татар на участки для голосования во время "выборов" президента РФ-2018. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.



