Ночная перестрелка в Краснодаре: очевидцы опубликовали видео

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Полиция устанавливает участников перестрелки, произошедшей ночью на улице в Краснодаре, а также возможных пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, конфликт со стрельбой произошел на улице Ставропольская краевой столицы около 23 часов.

Свидетелями ночной стрельбы стали несколько человек, они распространили видеозаписи в соцсетях. По словам очевидцев, в конфликте участвовали около десяти человек, в перестрелке есть раненые.

Как мы писали ранее, спустя всего несколько дней после стрельбы в одном из столичных пабов в Голосеевском районе произошла перестрелка, в результате которой пострадал человек.

Кроме того, в Соломенском районе столицы в прошлом месяце произошла стрельба во дворе жилого дома. В результате ЧП пострадал парень, он получил ранение ноги.

Также у супермаркета на Бессарабской площади Киева произошла стрельба. В полиции сообщили, что один из посетителей конфликтовал с покупателями, затем вышел на улицу, сделал несколько выстрелов вверх и скрылся. Позже появились кадры с места событий.

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