Политолог объяснил, почему Путин может уйти с должности уже в 2020 году

Провести конституционную реформу нужно, пока у него есть большинство в Госдуме

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

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В России не исключают, что президент Владимир Путин может оставить свой пост досрочно уже в нынешнем году – после проведения конституционной реформы. Либо максимум в следующем, но до выборов новой Государственной Думы, которые состояться в сентябре 2021 года.

Так, в интервью сайту "Сегодня" оппозиционный российский политолог Дмитрий Орешкин именно этим пояснил спешку, с которой сейчас осуществляется конституционная реформа и кадровые изменения в руководстве РФ.

"Полагаю, пока что он (Владимир Путин, – ред) сосредоточится на конституционной реформе. Чтобы затем спокойно уйти в отставку в 2021 году, стать премьером, а затем уже предлагать в президенты кого угодно из своей обоймы. Главное, что пакет реальных полномочий – в руках Путина.... Как я понимаю, сейчас он поставил задачу максимально ускорить процесс. А если он ускоряет, то зачем ему ждать? Там еще бабушка надвое гадала, какой будет новая Госдума. А сейчас у него есть конституционное большинство. Он прекрасно знает, что сейчас он может переделать Конституцию. Поэтому логично переделать ее сейчас и стать премьером. А кого там потом изберут президентом – это уже не жизненно важно. Поэтому все это надо делать срочно, до 2021 года. Кстати, может, именно поэтому такая спешка", – отметил Дмитрий Орешкин.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью "Путину важно уйти раньше срока: политолог Орешкин о загадочных действиях Кремля".

Как известно, о необходимости провести конституционную реформу в России Владимир Путин заявил в традиционном ежегодном послании Федеральному собранию, которое состоялось 15 января. Он предложил передать Госдуме право утверждать кандидатуру премьер-министра России, а также всех вице-премьеров и федеральных министров.

В тот же день, 15 января, правительство России ушло в отставку, о чем сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. А уже 21 января Россия получила новое правительство во главе с Михаилом Мишустиным, который до этого 10 лет занимал пост главы Федеральной налоговой службы. Впрочем, новым это правительство можно называть с натяжкой: многие министры сохранили свои посты. Это касается в том числе министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и министра финансов Антона Силуанова.

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