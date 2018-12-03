Полсотни российских адвокатов заявили о готовности защищать пленных украинских моряков

Завтра список адвокатов привезут в Киев, где он будет рассмотрен межведомственной группой

В России сформирован список из 50 адвокатов, которые пожелали присоединиться к делу схваченных у берегов Крыма украинских военных.

Как сообщает "Новая газета", об этом рассказал адвокат Николай Полозов, который координирует защиту украинцев.

"Формирование списка заканчивается сегодня. Защищать украинских военнопленных выразили желание более 50 адвокатов, среди них есть крымские, московские, представители адвокатских объединений и отдельные адвокаты. Завтра я привезу список в Киев, где он будет рассмотрен межведомственной группой и будет принято решение", — пояснил он.

Адвокат также сообщил, что следственное управление ФСБ до сих пор не отреагировало на его заявление с просьбой назвать следователя по делу.

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Из-за этого сегодня Полозов не смог попасть к своему подзащитному из числа украинских моряков, которые содержатся в московском СИЗО "Лефортово".

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был захват кораблей и 24 члена экипажей оказались в заложниках.

В то же время т.н. "суды" в Симферополе и Керчи уже арестовали всех захваченных украинских моряков – сначала 15 украинцев, а вчера к ним добавились еще девять (командный состав и офицеры СБУ). Всем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. В связи с этим МИД Украины направил России ноту.

Также стало известно, что украинских моряков из Крыма перевезли в Москву, и они сейчас находятся в СИЗО "Лефортово". Так от российского омбудсмена Татьяны Москальковой стало известно о состоянии пленных моряков – она предоставила официальную информацию коллеге из Украины Людмиле Денисовой.

Защитник одного из задержанных моряков Николай Полозов заявил, что консулы и адвокаты пока не могут попасть к плененным украинским морякам. Необходимо получать разрешение от следователя, а это может затянуть процесс и день, и два, и на неделю, отметил он.

Подробнее о том, как наших моряков захватили в плен, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" ("Отстреливались от спецназа и отказались сотрудничать с ФСБ: что нужно знать о пленных моряках").