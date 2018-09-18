Путин и Нетаньяху обсудили сбитый в Сирии российский Ил-20

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе состоявшегося 18 сентября телефонного разговора заверил президента РФ Владимира Путина в том, что Израиль готов передать России все данные для расследования недавнего крушения самолета Ил-20. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

"Нетаньяху поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул, что Израиль готов передать России все данные, необходимые для расследования инцидента, и предложил для этого направить в Москву командующего [израильских] ВВС", – говорится в сообщении канцелярии премьера Израиля.

Напомним, поздно ночью 17 сентября морской самолет-разведчик Ил-20 Воздушно-космических сил РФ пропал с радаров, возвращаясь на авиабазу Хмеймим в Сирии. Инцидент произошел после ракетного обстрела сирийской провинции Латакия израильскими ВВС.

Позже в Минобороны РФ озвучили официальную версию случившегося: Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Официальный представитель ведомства заявил, что ВВС ЦАХАЛа преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов.

В свете этого Москва назвала действия Иерусалима "враждебными и не отвечающими духу российско-израильского партнерства", поскольку израильские военные предупредили россиян об атаке менее чем за минуту до ее начала. В России даже заявили, что оставляют за собой право на некие "ответные действия". При этом израильские военные рассказали свою версию крушения российского Ил-20 в Сирии.