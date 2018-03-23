Путин на грани самого страшного наказания Запада – эксперт ЕС

Отравление экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля, в котором обвиняют Россию, не заставило Запад пойти на крайние меры, но следующая крупная авантюра Кремля в Европе может грозить отключением РФ от SWIFT.

Такое мнение высказал "Апострофу" ассоциированный старший научный сотрудник в брюссельском Центре по изучению европейской политики и бывший посол Евросоюза в Москве Майкл Эмерсон.

"Санкции против России могут быть усилены, если Путин примет решение о новой большой авантюре. Что я имею в виду под "новой большой авантюрой"? История со Скрипалем действительно очень грязная, но на самом деле не такая значительная. Если бы такая новая большая авантюра была, могло бы быть принято решение о чем-то вроде прекращения действия финансовой системы переводов SWIFT для российских финансовых учреждений. Главному офису SWIFT можно было бы дать указание блокировать операции в России. Но сейчас это не на повестке дня. Если точнее, сейчас статус-кво отношений на низком уровне", – сказал он.

Эмерсон объяснил, что России особо нечем ответить на жесткую политику Запада.

"Каких ждать действий РФ в ответ? Я не думаю, что они могут сделать много. Они не захотят прекратить поставлять газ в Европу, потому что им больше нужно его нам продавать, чем нам – импортировать из России. Поскольку теперь есть другие источники поставок газа, включая СПГ из США или еще откуда-то. Нефть можно покупать где угодно на мировых рынках. В то же время российская сторона может усилить контрсанкции: сейчас они блокируют импорт европейской сельскохозяйственной продукции, но не легковых автомобилей, оборудования и так далее. Поэтому если отношения продолжают ухудшаться, они могут наложить санкции на экспорт из ЕС и смогут получать автомобили и большинство товаров из Японии, Южной Кореи и Китая", – подчеркнул эксперт.

Напомним, Великобритания заявила, что высылает из страны 23 российских дипломата и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления Скрипаля.

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что у Британии есть доказательства разработки Россией "Новичка", которым якобы был отравлен экс-шпион. По его словам, Москва не только исследовала способы его доставки, но и создавала его запасы.

В свою очередь Россия объявила 23 британских дипломата персонами нон грата. Решение было принято в ответ на обвинение РФ в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ и его дочери.