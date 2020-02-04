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Путин ответил на льстивое предложение отменить выборы президента: видео

4 февраля, 23:01

Соцсети разразились гневными комментариями

/ Фото: Getty Images

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Во время визита в Череповец президенту России Владимиру Путину, с которым ранее произошел курьезный инцидент, на встрече с представителями общественности задали интересный вопрос.

"Имеет ли смысл проводить выборы президента, если голосованием по поправкам народ уже выразит поддержку их автору?" - спросили из зала.

Российский лидер заверил, что не имел цели продлевать свои полномочия.

"Я это предложил, но не для того, чтобы продлить свои полномочия. Нужно ли таким способом продлевать полномочия действующего президента? Думаю, что нет. Если речь все же идет о выборах президента, то они должны быть проведены на альтернативной основе", – заявил Путин.

Между тем, пользователи в своих комментариях довольно критично отнеслись к подобной инициативе.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию.

Глава Кремля предложил внести поправки в Конституцию, касающиеся перераспределения полномочий между ветвями власти и заявил о необходимости прописать в Основном законе его приоритет над международным законодательством и соглашениями.

Спустя несколько часов после выступления Путина премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его кабинет в полном составе объявили о своей отставке.

Позже российский президент назначил Медведева на должность заместителя председателя Совета безопасности РФ. Новым премьером России стал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

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Источник: Сегодня

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