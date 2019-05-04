Путин взял интернет в свои руки, а Мадуро сделали предложение, от которого нельзя отказаться: ТОП-5 новостей мира

Майские праздники ознаменовались уличными столкновениями в ряде европейских столиц

Фото: AFP.

Еще один политический "тяжеловес" включился в гонку за кресло президента США, а в Ростове начали выдавать паспорта жителям ОРДЛО. Читайте главные новости уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Президентская гонка в США: у Джо Байдена появился еще один конкурент

Вслед за бывшим вице-президентом Джо Байденом, который вступил в президентскую гонку в США на прошлой неделе, о своем участии также заявил другой представитель Демократической партии – сенатор от штата Мен Майкл Беннет.

Выступая на канале CBS 2 мая, демократ объявил о том, что баллотируется на самую главную должность в стране.

"Я планирую баллотироваться в президенты", – сказал он, выразив уверенность в том, что у него есть шанс на победу.

А если он выиграет выборы, Майкл Беннет обещает заняться улучшением экономической ситуации в стране и "возвращением доверия" правительству.

На сайте предвыборного штаба сенатора уже разместили агитационный видеоролик – главное внимание на нем заостряется на социально-экономических проблемах США.

Напомним, что в феврале свое участие подтвердил и другой сенатор-демократ – многократный кандидат в президенты США Берни Сандерс.

Кроме того, как мы уже писали, что побороться за президентское кресло изъявил желание и экс-секретарь жилищного строительства и городского развития при бывшем президенте Обаме Хулиан Кастро, тоже член Демократической партии.

Дни режима Николаса Мадуро в Венесуэле сочтены

Военный эксперт Олег Стариков рассказал в комментарии сайту "Сегодня", чем закончится противостояние в Венесуэле: судьба Мадуро уже решена, команда дана. По его словам, вопросом Венесуэлы стал заниматься госсекретарь Майк Помпео, и он решит этот конфликт.

"Нельзя сказать, что это будет завтра. Это будет в краткосрочной перспективе – месяц, два, три. То, что за операцию взялся госсекретарь Помпео, свидетельствует о том, что это будет доведено до конца. Благодаря его влиянию и профессиональным навыкам ЦРУшника они доведут это дело до конца", – говорит Стариков.

Как считает эксперт, американцы вывезут Мадуро. При этом сделают это аккуратно и взвешено.

"Позавчера Мадуро уже с помощью методов ЦРУ убедили, чтобы он покинул страну. Самолет уже стоял, но россияне его возвратили назад. Я думаю, что команда корпусу морской пехоты уже дана. Они уже переброшены в ближайшие населенные пункты на территории стран, которые осудили режим Мадуро. Они уже готовы. И в любой момент они проведут его эвакуацию. Они его захватят и увезут за пределы страны", – продолжает военный специалист.

Сейчас американцы выжидают момент, чтобы не допустить столкновения с российскими военными.

"Сейчас американцы подыскивают момент, чтобы операция была быстрой, бескровной и не было столкновений с вооруженными силами Российской Федерации Что им мешает? То, что там находятся 500 человек российских частных военных кампаний. Американцы делают все возможное, чтобы не было прямого столкновения с вооруженными силами Российской Федерации, потому что это будет конфликт между двумя государствами", – объясняет Стариков.

Путин подписал закон про изолированный российский интернет

Президент России Владимир Путин подписал закон об изоляции Рунета. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон позволит "создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования российского сегмента интернета и нацелен на его защиту".

Согласно документу, "в случаях возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ сети Интернет и сети связи общего пользования Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком в утвержденном правительством РФ порядке".

Виды подобных угроз будет определять также кабинет министров. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком будет утверждать Минкомсвязи по согласованию с ФСБ России.

Операторы связи обязаны установить технические средства, способные определять источник трафика и ограничивать доступ к ресурсам с запрещенной информацией.

Закон предполагает использование средств отечественного шифрования для госорганов, органов местного самоуправления, государственных муниципальных учреждений и унитарных предприятий.

Первомайские протесты в Европе: сотни задержанных и десятки раненых

По традиции, улицы европейских столиц 1 мая заполнили участники протестных митингов. Так, десятки тысяч членов профсоюзов и "желтых жилетов" вышли на улицы Франции – только в Париже в день первомайских демонстраций полиция задержала 380 человек, в результате столкновений 38 человек получили ранения, в том числе 14 сотрудников правоохранительных органов, передает Reuters.

TWITTER— Shirin Shirinam (@Sirin_Smurfette) May 2, 2019

Полиция сорвала планы участников первомайской акции в Стамбуле: правоохранители задержали 127 оппозиционеров, которые планировали протест в центре города – на площади Таксим. Напомним, что организация первомайских мероприятий здесь под запретом уже 42 года. Именно 1 мая 1977-м массовый митинг превратился в бойню – тогда неизвестные обстреляли толпу.

В разных городах по всей России 1 мая состоялось более сотни акций – среди них были митинги в честь Дня труда, а также пародирующие их "Монстрации". Зачастую мероприятия заканчивались задержаниями участников.

TWITTER— Martin Heller (@Ma_Heller) May 1, 2019

Вслед за Парижем и другими европейскими столицами, где прошли первомайские демонстрации, протесты в Берлине обернулись сотнями задержанных и десятками раненых.

"Около 100 задержанных и примерно 30 пострадавших – это предварительные результаты", – заявили 2 мая в пресс-службе правоохранительных органов немецкой столицы.

Берлинская полиция отказалась регистрировать акцию, несмотря на что в месте сбора демонстрантов на площади Висмарплатц наблюдалось больше скопление сотрудников полиции в экипировке и машин "скорой помощи".

После митинга и концерта на площади демонстранты двинулись шествием по заранее запланированному маршруту, выкрикивая "Нет капиталистам". В сопровождении полиции они прошли несколько километров по предварительно перекрытой проезжей части.

В целом шествие проходило относительно спокойно, если не считать разноцветных файеров, которые жгли демонстранты, и петард, на которые полиция не реагировала. Но ближе к концу шествия начались отдельные мелкие потасовки, которые, однако, в серьезные столкновения не переросли – полицейские, которых обзывали "фараонами" и громко пытались обвинять в "провокациях", вели себя мирно.

Вечером, когда шествие достигло конечной точки на улице Варшауэр штрасе, имели место отдельные стычки – радикалы, представители так называемого "черного блока", швыряли в полицию бутылки и камни, именно там и произошло большинство задержаний.

В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям "ДНР"

Центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики открылся в селе Покровском Неклиновского района Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Центр заработал в тестовом режиме. Пи этом, представитель Главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов уточнил, что в этом центре получать паспорта смогут только жители "ДНР".

"Пока на территории региона будет действовать два подобных центра. Учитывая, что срок рассмотрения заявлений до трех месяцев, мы рассчитываем, что первые паспорта будут выданы раньше указанного срока", – сказал Алзинов.

Он уточнил, что первый пункт выдачи паспортов РФ, который был открыт в понедельник в Новошахтинске, уже принял 80 заявлений от жителей самопровозглашенной Луганской народной республики ("ЛНР").

Центр в Новошахтинске начал тестовую работу в понедельник.

Заявления принимаются только от уполномоченных лиц "республики". В перечень необходимых для обращения в центры документов входят: заявление на получение гражданства, удостоверяющий личность документ с соответствующими заверениями, документ о смене фамилии, документ об оплате госпошлины и фотографии. Заявление о получении гражданства рассматривается до трех месяцев.

Напомним, что 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

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