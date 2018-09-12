Отравление Скрипалей: почему России и "друзьям Путина" грозят новые санкции

Если президент РФ Владимир Путин, который заявил, что Кремлю известны имена подозреваемых в деле об отравлениях в Солсбери, хочет искренне помочь Великобритании разобраться, то должен дать возможность следователям Скотленд-Ярда допросить подозреваемых российских граждан, пригласив британских правоохранителей в Россию. А если он этого не сделает, значит, России есть что скрывать.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал народный депутат, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.

"Убийство людей за рубежом в советские годы считалось нормальным делом, но сейчас за это придется расплачиваться всей России, всему российскому народу через санкции, порицания, обструкцию Российской Федерации. Все идет по такому же сценарию, который был с Советским Союзом. Очевидно, что Британия будет ужесточать санкции против РФ, потому что Скотленд-Ярд обнародовал конкретные факты, что это были конкретные российские граждане, да еще и имеющие к ГРУ. Если в РФ хотят показать свою непричастность, они должна дать доступ к этим гражданам следователям Скотленд-Ярда. Этих граждан должны допросить", – сказал народный депутат.

По его словам, если подозрения Скотленд-Ярда подтвердятся, что эти россияне отравили Скрипалей, тогда их необходимо судить за организацию убийства, потому что погиб еще и другой человек, который случайно прикоснулся к отравляющему веществу".

"Эти два человека – преступники. И если Россия их не выдаст, то это будет очевидный факт, что Россия развязала агрессию против Британии и всего цивилизованного мира, убивая граждан других стран на их территории. Россия давно это делает и у нас в Украине, давно такое реализует в Сирии, но речь идет о Великобритании – стране-члене НАТО – там никто такого прощать не будет. Это повлечет к дальнейшему аресту и замораживанию средств. Вы знаете, что уже и Роман Абрамович свой футбольный клуб, и Алишер Усманов – акции своего клуба "Арсенал". Это все пойдет огромным потоком. Никто дела Скрипалей прощать не будет", – подчеркнул парламентарий.

Как сообщалось, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые являются главными подозреваемыми по делу об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

На это Антон Геращенко в комментарии сайту "Сегодня" отмечал, что сейчас Путин будет "отдуваться" за бардак в российских спецслужбах из-за "дела Скрипалей".

Напомним, что еще буквально пару дней назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что у России нет информации о личностях мужчин, которых Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей.

Подробнее о действиях и угрозах российских спецслужб за пределами РФ читайте в материале на сайте "Сегодня" "Шпионские игры Путина: опасность от спецопераций ГРУ сохраняется для Украины и мира".

Тем временем, по сообщениям зарубежных СМИ, США собираются ввести против России новые меры воздействия из-за вмешательства РФ в американские выборы.