Уничтожение российской авиации в Сирии будет продолжаться – военный эксперт

В Сирии трагические события, подобные, уничтожению Ил-20 будут продолжаться, и они ведут к тому, что глава Кремля Владимир Путин начнет терять контроль над своим электоратом, а народные волнения в РФ будут существенно возрастать.

Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал писатель, военный эксперт Валентин Бадрак.

"Россия очень часто идет по пути критических авантюрных событий, и иногда она создает их сама, а иногда получает результаты как следствие. Крайним авантюрным критическим событием были пролеты самолетов РФ с желанием запугать страны НАТО, и российский самолет в конце концов был сбит турецкими ПВО. Теперь ситуация с Ил-20 немножко похожая, хотя предстала немножко в другом ракурсе. И это – опять испытание для России, а ситуация в дальнейшем будет связана с тем, как российский народ, население РФ воспринимает и будет воспринимать военные действия в Сирии. В том числе за скобками сейчас стоят военные действия в Украине. В Сирии подобные события (с уничтожением Ил-20) будут продолжаться", – отметил он.

По словам Бадрака, сейчас в РФ ситуация с недовольством тупиковой политикой главы Кремля является серьезной.

"Но в то же время из таких негативных моментов является то, что Путин, двигаясь по пути тестирования возможностей Запада отвечать на свои авантюрные выходки, старается создать миф о серии маленьких побед... Для Украины крайне важные задачи прежде всего – усилить свой оборонный потенциал, готовится к различным путинским сценариям по применению различных видов оружия, в том числе новых видов вооружения, а также новой формы ведения военных действий. Имею в виду атаки с морских акваторий. Об этом сейчас необходимо серьезно задуматься украинской власти", – считает эксперт.

Как сообщалось, 17 сентября морской самолет-разведчик Ил-20 Воздушно-космических сил РФ пропал с радаров, возвращаясь на авиабазу Хмеймим в Сирии. Инцидент произошел после ракетного обстрела сирийской провинции Латакия израильскими ВВС.

Как заявила американская телекомпания CNN со ссылкой на представителя Пентагона, российский разведчик стал жертвой огня системы ПВО сил диктатора Башара Асада.

В то же время, поскольку российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата Auvergne, в Министерстве обороны Франции заявили, что не имеют инциденту никакого отношения.

В Пентагоне также заявили о непричастности американских военных к исчезновению российского самолета, однако кем именно был нанесен удар, сказать отказались.