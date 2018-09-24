В РФ заявили о новых "деталях" по делу сбитого "Боинга"

Международная следственная комиссия пришла к выводу, что Боинг 777 Малайзийских авиалиний был сбит над Донбассом с российской установки БУК. Ракету, которая попала в самолет, изготовили на российском заводе. В этом деле не хватало только справедливого международного суда и привлечения к ответственности виновных в убийстве почти трехсот пассажиров.

Но есть государство, в котором вовсю пытаются сместить акценты и запутать не столько следствие, сколько простых людей. Россия на минувшей неделе распространила информацию о якобы новых деталях в этом деле. И в очередной раз обвинила Украину.

Минобороны РФ в очередной раз обнародовал доказательства обстоятельств уничтожения малазийского боинга МН17. Доказательства россиян можно разбить на три основных пункта. Итак первый.

Ракета, сбившая "боинг" рейса МН17 принадлежит Украине – это первое и ключевое заявление российских военных.

Дело в том, что еще в мае этого года международная следственная группа показала обломки ракеты от зенитного комплекса "Бук". На них можно разглядеть серийные номера. Следователи выяснили, что ракету выпустили на Долгопруднинском научно-исследовательском предприятии под Москвой. Поэтому обратились к россиянам с просьбой предоставить всю информацию об этом боеприпасе. Россия молчала целых четыре месяца. И наконец, вчитавшись в серийные номера, вышла из заявлением.

"Эта ракета была поставлена в декабре 1986 года в 223 зенитно-ракетную бригаду в воинскую часть 20152, дислоцировавшуюся в Украинской ССР, а в настоящее время входящую в состав Вооруженных сил Украины. Ракета с бортовым номером 8 86847379 принадлежит вооруженным силам Украины", – говорится в нем.

Речь идет о 223 зенитно-ракетной бригаде, которая сейчас базируется в городе Стрый Львовской области.

Однако уже через несколько часов после заявления на одном из грузинских интернет ресурсов появились новые подробности. Не менее интересные. И не в пользу России.

Грузины ссылаются на документ. Распоряжение Кабинета министров Украины о продаже целого дивизиона ЗРК "Бук М1". Комплексы поставляли Грузии именно с 223-й бригады из города Стрый еще в 2006 году.

Когда Москва вторглась в Грузию, все это было вывезено в Россию. Возможно вместе с ракетой с бортовым номером 8 86847379, о которой заявили на пресс-конференции в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Нидерланды отреагировали на новые выдумки России о катастрофе МН17

Однако, Игорь Романенко, который с 2006 по 2010 годы был заместителем начальника Генерального штаба украинской армии, эту версию отвергает. Аргумент очень простой. Ракеты под таким номером нет.

Далее стало еще интереснее. Российские журналисты из "Новой газеты" заметили нестыковку в документах, которые обнародовали российские военные. Вернемся снова к этим бумагам.

Основные доказательства, которые продемонстрировали русские, это "сводная ведомость на изделие", "журнал принятой продукции" и главное "восстановленный оригинал формуляра на двигатель". Восстановленный. Не оригинал. Далее интересная деталь. Дата производства двигателя – 24 декабря 1986. А дата и подпись человека, который создавал копию, не оригинал, а копию документа – 14 января 1986 года. Получается копию документа делали за год до того, как было готово изделие.

Поэтому сопло и двигатель могли принадлежать ракете, которая будто бы передавалась Украине, а могли быть составляющими совсем другого боеприпаса. Хотя указанного бортового номера в украинских документах тоже нет.

"По нашим учетным данным с 1991 года в зенитно-ракетном полку в Стрые ракеты с таким номером нет. Более того, есть учет 2013 года, что по системам " Бук ", которые находились в то время в Украине, ракеты с таким учетом тоже нет ", – говорит Романенко.

Журналистам удалось эксклюзивно связаться с международной организацией "Белингкет", которая занимается расследованием трагедии МН17.

Именно ее эксперты отследили маршрут "Бука" с российской Курска и к Снежного на Донбассе, где состоялся пуск ракеты.

"Как и раньше, мы подозреваем, что Россия фальсифицировала информацию чтобы попытаться переложить ответственность за произошедшее на Украину. Лично я думаю, что вахтовый журнал, который показала Россия во время последней пресс-конференции, в котором указано, что определенная установка была транспортирована в Украину, это – подделка. И в реальности такая ракета никогда в Украину не доставлялась", – говорится в сообщении.

Однако, это еще не все доказательства обнародованы Россией.

Международная следственная группа еще в мае продемонстрировала видео маршрута российского "Бука" из района Курска, где дислоцируется пятьдесят третьего зенитно-ракетная бригада, до украинского Снежного.

"Проведено исследование данных видеороликов, которое показало, что они были сфальсифицированы", – заявил Игорь Канашенков, пресс-секретарь министерства обороны РФ.

Вот, что показали эксперты высокой квалификации.

"Приведенные примеры естественных отображений местности, бука, ракет трейлера и тягача и ряд других признаков свидетельствует о том, что все они были получены в разных условиях съемки в виде статичных изображений, а затем смонтированы и сфальсифированы", – заявили эксперты.

В "Белингкет" говорят, что это ерунда.

"Часть, где Россия пытается доказать, что фотографии и видео Бука, который сбил боинг 17 июля 2014 является подделкой, очень нелепая, честно говоря. Так как достоверность этих фотографий и видео была доказана". – утверждают эксперты.

Однако и это еще не все.

"В нашем распоряжении имеется аудиозапись телефонных переговоров украинских военнослужащих сделанная в 2016 году", – заявил Канашенков.

Речь идет о перехваченном разговоре украинского военного во время учений противовоздушной обороны в Одесской области.

Канашенков, уверяет, что голос принадлежит полковнику ВСУ Гринчаку Руслану Николаевичу.

Игорь Романенко не отрицает, что голос на аудиозаписи принадлежит именно Гринчаку. Однако фраза вырвана из контекста. Он во время учений отвечал за безопасность воздушного пространства. И эмоционально ставил задачи подчиненным.

Россия не впервые пытается переложить ответственность за сбитый пассажирский самолет на Украину. В 2014-м там уверяли, что МН17 сбил украинский штурмовик. Потом говорили, что никакого "БУКа" там не было. Год назад признали, что "БУК" таки был, но стреляли не из Снежного, а с Зарощинского, потому что оно было под контролем Украины. Даже взрывали ракету, чтобы это доказать. Однако, впоследствии сами "боевики" подтвердили, что Зарощинское было под их контролем. Теперь вот очередная порция доказательств, но почему именно сейчас.

Дело в том, что международная следственная группа этой осенью пообещала передать совместный иск в суд в Гааге против российских структур, подозреваемых в атаке на МН17. Кому-то срочно нужно запутать следствие, или хотя бы оттянуть время.

Напомним, что после презентации российского министерства в МИД Украины заявили, что единственной доказанной версией произошедшего является та, согласно которой Boeing сбили российские военные.

Кроме того, поддержали выводы расследования международной комиссии и в Евросоюзе.