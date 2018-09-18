"Фейки" российской пропаганды не избавят от ответственности за MH17 – МИД

Сегодня, 14:13

Международная руппа следователей и прокуроров изучила все возможные причины крушения самолета Malaysia Airlines на Донбассе и считает, что его сбили из российского "Бука"

Фото: AFP
Фото: AFP

Признанные "фейком" российские "доказательства" причастности украинских военных к авиакатастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году является очередным информационным вбросом Москвы, считает замглавы МИД Украины Лана Зеркаль.

"Обнародованные 17 сентября очередные "находки" Минобороны РФ относительно обстоятельств крушения MH17 являются ничем иным, как продолжением уже привычной для РФ тактики создания "дымовой завесы" и информационных вбросов", – написала она на своей странице в Facebook.

Она обвинила Россию в том, что неоднократно отказывалась предоставить информацию о зенитном комплексе "Бук", из которого был сбит рейс MH17, иначе говоря, отказавшись от сотрудничества с международной следственной комиссией.

"Вместо этого Россия публикует все более экзотические "факты" и "версии". Все изобретательные версии и намеки российской пропаганды не помогут скрыть преступников и освободить их от ответственности", – добавила Зеркаль.

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Она добавила, что группа следователей и прокуроров из Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов изучила все возможные причины случившегося, в том числе и те, которые привела Россия, и пришла к выводу, что единственная доказанная версия событий – самолет был сбит из ЗРК "Бук" М1 курской 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил РФ с территории, подконтрольной пророссийским боевикам.

"Обвинения против ответственных за сбитый самолет лиц в ближайшее время будут предъявлены на рассмотрение в суде. Параллельно будет продолжаться производство по международно-правовой ответственности, в том числе дело в Международном суде ООН, которую инициировала Украина. Украина также поддерживает инициативу Нидерландов и Австралии по международно-правовой ответственности РФ", – добавила она.

Напомним, что власти Нидерландов также заявили, что доверяют выводам международной комиссии, а не России по делу об MH17.

Также мы писали о причинах, из-за которых Россия вновь пытается реанимировать свои "фейки" об украинской ответственности за сбитый самолет.
Донбасс, MH17

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"Сегодня"

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