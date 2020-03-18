В России из-за коронавируса в школах продлят каникулы

Каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля, будет организовано дистанционное обучение

В России, где из-за распространения коронавируса временно запретили въезд для иностранцев, весенние каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля, будет организовано дистанционное обучение школьников. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"С понедельника (23 марта) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты образовательные ресурсы", - сказал он.

Кравцов отметил, что также будет открыт доступ к электронным учебникам.

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"При этом школы работают. В начальных классах, если родители по каким-то причинам не могут оставить детей дома, школьников можно будет отвести в школу", – подчеркнул он.

Дистанционное обучение будет также обеспечено в учреждениях среднего профессионального образования, сообщил министр.

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Как известно, Россия приостановила полеты в большинство городов Европы, оставила только регулярные рейсы в столицы стран ЕС, Женеву и Осло. Отменены поезда в Украину, Молдову, Беларусь. Закрыто большинство автомобильных пунктов пропуска на границе с Украиной, Польшей, Норвегией.

Сейчас в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом. В Минздраве РФ сообщили, что в 83 случаях инфекция привезена из-за рубежа. Остальные случаи – это заражение внутри страны.

Более подробно, читайте в материале Карантин и коронавирус: все о ситуации в Украине и мире.

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