В России вступил в должность новоизбранный президент

За время его правления – Украиной руководили четыре президента. За восемнадцать лет его власти поколение детей выросло, отправилось служить в армию, чтобы в том числе погибать, часто в чужой стране. Он сам инициатор вооруженных вторжений и смертельных атак на чужие города. Владимир Путин – версия четвертая.

На минувшей неделе прошла инаугурация российского президента. Этот новый президент и вообще его выборы действительно похожи на старинную деревянную игрушку. На каждой следующей матрешке, все видят то же самое лицо. Чего ждать от нового пришествия старого вождя? И Украине – в том числе.

Путин по звонку надел пиджак и пошел на собственную инаугурацию из своего рабочего кабинета в Сенатском корпусе Кремля. Шел долго. По коридорам высшей российской власти – так это назвали в прямой трансляции на федеральных каналах.

И он дошел. До нового лимузина. Как утверждают в Москве, машина для президента –полностью российская, созданная в рамках проекта "Кортеж". Только почему-то лимузин получился до боли похожим на Роллс Ройс- легенду и гордость британского автопрома. Эта схожесть обошлась российскому бюджету в 12 с половиной миллиардов рублей.

Кортеж по Кремлю ехал красиво – все 200 метров. А по теле трансляции казалось, что расстояние в разы больше. Размах и масштаб обеспечивали со всех точек, какие нашлись, 72 камеры.

Под фанфару "Наш президент", написанную специально к четвертой инаугурации, Владимир Путин одолел 66 ступенек парадной лестницы и прошел через анфиладу позолоченных залов Большого Кремлевского Дворца. Толпа обожателей аплодировала и снимала нового старого президента на свои телефоны, как какую-нибудь звезду Голливуда.

Дальше по протоколу: принесение президентом присяги, пение гимна и поднятие флага над кремлевской резиденцией. Но он застрял и никак не хотел гордо реять. Благо, гимн длинный и на последнем куплете кое-как флаг подняли. В остальном часовая церемония обошлась без сюрпризов.

"Тут чувствуется, что называется, четвертая свадьба. Жених уже привык, но все-таки драматургия такого рода мероприятий она должна держаться на чувствах и переживаниях того, кого инаугурируют или кенгурируют, а ВВ в общем как за пивом сходил на эту инаугурацию", – говорит российский журналист.

Писали, что приглашенных на коронацию- 5 тысяч человек. Но по старой придворной традиции, внимание обращали только на тех, кто в этот раз оказался ближе всего к главному герою. На первой линии было негусто. Патриарх Кирилл, Дмитрий Медведев и бывший немецкий канцлер Герхард Шредер.

Правление Владимира Путина началось в 1999. Назначенный премьером он тогда сразу стал официальным преемником Бориса Ельцина.

Его первая инаугурация была самой скромной и в окружении людей, кроме восторга, выражавших и другие эмоции. Дальше иметь на лице свое мнение стало опасно.

"У него на лбу прямо написано: КГБ. Вот просто на лбу написано, что он типичный спецслужбист, который живет в системе черно-белых координат, где есть друзья и враги. И только. Где есть доверенные лица и ничтожные агенты", – говорит эксперт.

Владимир Владимирович еще два года назад переплюнул дорогого Леонида Ильича. Брежнев-то у власти был 16 лет, а Путин уже 19-й год. Один раз за это время он был не президентом, а премьером. Местоблюстителем престола 4 года был Дмитрий Медведев. При нем и продлили срок полномочий российского президента. С 4 до 6. Медведева с тех пор принято переназначать главой правительства.

Если Владимир Путин четвертый срок отбудет полностью, то он приблизится к рекорду Иосифа Сталина. Тот у власти держался 31 год. Побьет Путин рекорд, если не уйдет и в 2024.

"Он может быть кем угодно, хоть главой российского географического общества. Главная его должность – Путин называется. Вот он Путин. и пока у него есть способность держать в узде российские конкурирующие политические кланы, правящую элиту, чиновников, политиков, силовиков он будет оставаться российским лидером", – говорит эксперт

Чего ждать от нового старого российского президента- главный вопрос. Самый популярный на него ответ- ничего хорошего. Украине так точно.

Правда, кроме кремлевских сценариев, есть еще глобальный мировой контекст. Когда, казалось бы, несвязанные между собой вещи, начинают влиять друг на друга.

По данным британских аналитиков (российские –то засекречены), Москва тратит на операцию в Сирии от двух до 4 миллионов долларов в день. Крым обходится российскому бюджету примерно в 10 миллиардов долларов в год. Еще два миллиарда долларов они ежегодно вкладывают в террористов на Донбассе. Как наполнять бездонную казну уже на следующий день после инаугурации Путина придумал российский Минфин и предложил сократить расходы на пенсии на 51 миллиард рублей. Пенсионер, он как известно, везде все выдержит. Ну не сворачивать же боевые расчеты на чужих территориях.

"Он вернулся в точку, с которой начинал свое президентство в 2000-м году, когда первый раз избрался после тяжелых 90-х годов, разрухи, которая постигла российскую экономику, падения престижа. Россия осталась без союзников фактически тогда. Там была вторая война в Чечне, тут он завяз в сирийском конфликте, в украинском конфликте", – говорит эксперт.

Акция протеста "Он нам не царь" по крупным российским городам прокатилась за два дня до инаугурации. Ее не показали по федеральным каналам. Полиция быстро распихала участников по автозакам, немногочисленные оставшиеся разошлись сами. Но какая-никакая акция была.

Сказку Леонида Филатова "Про Федота-стрельца" опубликовали в журнале "Юность" в 1987 году – в самый разгар объявленной в Союзе перестройки и гласности. Ее растащили на цитаты мгновенно. Финал у этой сказки как и положено сказочный- народ победил и подлеца-царя, и бабу ягу и трусливого генерала.

Закончить бы этой благостной картинкой! Только вот рассказчик сам же не дает. И возвращает замечтавшихся из сказочной страны в реальную.