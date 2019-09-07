Зеленский высказался по легализации оружия, а Джонсон готов умереть ради Brexit: главные заявления недели

Глава МИД Украины озвучил цифру погибших на Донбассе за пять лет боевых действий

/ Фото: president.gov.ua

Американский президент нашел новых врагов помимо демократов, хозяин Кремля не выполнил ни одного обязательства по Донбассу, Лукашенко не хочет "идти в рабы", а британский премьер предпочитает умереть в канаве, чем остаться в Евросоюзе. Читайте главные цитаты уходящей недели от ведущих спикеров Украины и мира в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Зеленский: Легализация оборота оружия в государстве преждевременна

Президент Владимир Зеленский рассмотрел петицию о легализации огнестрельного оружия в Украине и считает, что на сегодняшний день этого делать нельзя. Об этом говорится в петиции, которая набрала необходимое количество голосов (не менее 25 000).

Автор петиции призвал президента обеспечить гарантированное Конституцией Украины право граждан на самозащиту, в том числе с использованием оружия, и направить в Раду законопроект о регулировании оборота оружия в обществе.

"Несмотря на определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность – человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана", – ответил президент на петицию.

Глава государства добавил, что предложения автора петиции будут переданы в Комиссию по вопросам правовой реформы.

Вадим Пристайко: За пять лет на Донбассе погибли 14 тысяч человек

Жертвами войны на Донбассе за пять лет боевых действий стали 14 тысяч человек. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Грустной статистикой он поделился в годовщину подписания Минского протокола о прекращении огня на Востоке.

"Россия не выполнила ни одного из своих обязательств. Мы прилагаем все усилия с нашими партнерами, чтобы добиться реального прорыва в мирном урегулировании – 24 часа в сутки, семь дней в неделю", – написал министр в своем Twitter.

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Дональд Трамп: Наши настоящие противники не демократы, а фейковые СМИ

Президент СШАДональд Трамп назвал главных врагов США. Он убежден, что главными противниками страны являются СМИ, производящие фейковые новости. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Фейковые СМИ полностью обезумели! Они пишут что хотят, редко ссылаются на источники, никогда не проверяют факты. Они берут хорошие новости и превращают их в плохие. Хорошая новость в том, что мы выигрываем. Наши настоящие оппоненты не демократы и небольшое число потерявшихся республиканцев, наши главные противники – фейковые СМИ. Никогда еще они не были так плохи!" –написал Трамп.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил самое крупное информационное агентство в мире Associated Press в распространении неправдивых новостей.

Борис Джонсон: Скорее, я буду лежать мертвым в канаве, чем отложу Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что скорее будет "лежать мертвым в канаве", чем обратится к Брюсселю с просьбой вновь отложить дату Brexit.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

"Я позабочусь о том, чтобы этой ненужной отсрочки не было, и сделаю все возможное для того, чтобы наша страна покинула ЕС 31 октября. К сожалению, парламент вчера проголосовал за то, чтобы, по сути, лишить нас возможности вести переговоры и существенно осложнить задачу правительства достичь соглашения с ЕС", — сказал Джонсон.

По словам главы правительства "единственным выходом" из сложившейся ситуации является проведение внеочередных выборов в парламент, хотя это и не то, чего он сам бы хотел. Он считает, что британское правительство должно завершить чрезмерно затянувшийся процесс подготовки к Brexit и заняться решением важных для населения проблем.

"Единственный способ сдвинуть ситуацию с мертвой точки — сделать выбор. Чего вы хотите? Хотите ли вы, чтобы это правительство добилось выхода страны из ЕС 31 октября? Или же вы хотите, чтобы [глава оппозиции] Джереми Корбин и его Лейбористская партия 17 октября отправились на саммит ЕС, фактически передали контроль над ситуацией Евросоюзу и заставили нас оставаться в ЕС после 31 октября?" — добавил глава правительства.

Александр Лукашенко: В рабы мы не пойдем

Белорусские власти будут придерживаться многовекторной внешней политики, потому что белорусов "нигде не ждут".

Об этом 6 сентября заявил президент страны Александр Лукашенко, который ранее выступил против российских войск в Калининграде.

"Не я же поселил белорусов на этом клочке земли. Господь нас тут поселил. Куда нам деваться? Нас нигде не ждут. Другой земли нам никто не даст. В рабы мы не пойдем (мы уже походили, как я говорю, под плеткой). Это наш кусок земли", – цитирует президента Беларуси БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что его страна находится "на перекрестке всех путей".

"Вот это главное – многовекторная политика. Мы должны смотреть и на Восток, и на Запад", – добавил он, при этом назвав недопустимым чрезмерное влияние на внутреннюю политику Беларуси извне.

По словам Александра Лукашенко, Беларуси "никто не запретит смотреть в разные стороны", в том числе и Россия, у которой "даже орел двуглавый". Поэтому что Кремлю "не в чем упрекнуть" Минск.

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