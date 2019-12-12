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Адвокаты готовят сотрудника спецслужб к даче показаний в рамках импичмента Трампа

12 декабря, 01:30

Адвокаты осведомителя готовятся ко всем возможным сценариям развития событий

Фото: REUTERS/Loren Elliott

Фото: REUTERS/Loren Elliott

Адвокаты сотрудника спецслужб США, который доложил о своей обеспокоенности содержанием телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля, готовят своего клиента к возможности дать показания верхней палате Конгресса в рамках процедуры импичмента главы государства. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на два источника.

По их данным, адвокаты осведомителя готовятся ко всем возможным сценариям развития событий, в том числе к повестке Сената для дачи показаний во время очередного этапа процедуры импичмента. В настоящий момент нет ясности, дойдет ли дело до судебного процесса в верхней палате Конгресса США. Согласно сведениям телекомпании, юрисконсульты Белого дома в настоящий момент обсуждают с сенаторами правящей Республиканской партии возможную продолжительность и масштаб такого суда. Сторонники Трампа настаивают на том, чтобы осведомитель добровольно вызвался публично повторить свои подозрения в адрес президента.

Сенат вправе потребовать от неизвестного сотрудника спецслужб дать показания в письменном виде или лично, устно. Адвокаты осведомителя ратуют за первый вариант, который в отличие от второго позволит их клиенту сохранить анонимность.

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Напомним, ранее демократы Палаты представителей Конгресса США выдвинули два обвинения в деле об импичменте президента Дональда Трампа.Трампу предъявили обвинение в злоупотреблении властью и препятствовании работы Конгресса.

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Импичмент Трампа: демократы официально выдвинули два обвинения
Фото: REUTERS/Loren Elliott

Напомним, 3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью. В отчете говорится, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал Конгрессу в расследовании.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и из-за замораживания военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США импичмент допрос адвокат Украина спецслужба Дональд Трамп Конгресс США

Источник: ТАСС

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