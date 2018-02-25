Америка перестала называть себя "нацией иммигрантов"

Считается, что фраза использовалась еще в 19-м веке

Государственное агентство Соединенных Штатов, которое осуществляет надзор за иммиграцией, убрало из декларации своей миссии характеристику США как "нации иммигрантов".

Как сообщает "Голос Америки", директор Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Л. Фрэнсис Сысна в четверг написал электронное письмо сотрудникам USCIS об изменении названия. Письмо от Сысны об изменении также опубликовали на сайте агентства.

В новой декларации миссии говорится: "Служба гражданства и иммиграции США руководит законной иммиграционной системой страны, обеспечивая ее добросовестность и обещание, путем эффективного и справедливого решения запросов иммиграции, одновременно защищая американцев, оберегая родину и почитая наши ценности".

В предыдущей декларации миссии сказано, что агентство "обеспечивает обещание Америки как нации иммигрантов...".

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Считается, что фраза использовалась еще в 19-м веке. Она описывает страну, где люди многих культур и национальностей становились частью того, что было давно описано как "плавильный котел".

Сысна подчеркнул, что он больше не хочет, чтобы агентство называло иммигрантов и тех, кто подает петиции, своими "клиентами". Он считает, что агентство призвано сначала обслуживать "американский народ".

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Информация от Бюро переписи населения за 2014 год показывает, что в стране жило по меньшей мере 42 миллионов иммигрантов, как попавших в страну легально, так и нелегально. Это количество продолжает расти.

Критики утверждают, что изменение декларации миссии ставит вопрос о том, готова ли страна продолжать принимать иммигрантов. Они отмечают важность обещания Америки для тех, кто приезжает в эту страну.

В новом заявлении иммиграционного агентства все же сохраняется слово "обещание".

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