Америка развязала гонку вооружений, а Россия ввела налог на колбасу: ТОП-5 новостей мира

В Британии официально подтвердили гибель футболиста Эмилиано Сала

Фото: AFP.

Америка развязала гонку вооружений, а Россия ввела налог на колбасу: ТОП-5 новостей мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/e75/661/5c5e756610453.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/e75/661/5c5e756610453.jpg 2019-02-09T15:30:00+02:00 США В Британии официально подтвердили гибель футболиста Эмилиано Сала

Читайте все главные новости уходящей недели изо всех уголков мира в специальном материале сайта "Сегодня".

Из-за Brexit миллиону человек грозит крайняя нищета

Выход Великобритании из Европейского Союза (Brexit) может привести к катастрофическим последствиям не только в ЕС, но и за его пределами, в результате чего миллионы людей в наименее развитых странах мира окажутся в крайней нищете.

Это следует из результатов исследования, проведенного Немецким институтом развития, пишет британская газета The Guardian в понедельник, 4 февраля.

"Brexit может увеличить население, живущее в условиях крайней бедности в странах ЕВА (Everything but Arms – "Все, кроме оружия" – режим торговли, предоставляющий полностью беспошлинный и неквотируемый доступ ко всем товарам, за исключением оружия и боеприпасов, наименее развитым странам по классификации ООН. – Ред.) почти на 1,7 миллиона человек", – пишут авторы исследования.

Они отмечают, что сейчас в соответствии с ЕВА 49 наименее развитых стран могут беспошлинно экспортировать в ЕС.

"Из-за предстоящего Brexit эти уязвимые государства больше не будут иметь доступ к рынку Великобритании через EBA", – пишет издание.

Аналитики выяснили, что в первую очередь Brexit может ударить по Камбодже, стране в Юго-Восточной Азии, так как она имеет наибольшую зависимость от рынка Великобритании (7,7% экспорта идет в Великобританию).

В Стамбуле обрушился восьмиэтажный дом

6 февраля в Стамбуле обрушился восьмиэтажный дом: из 43 человек, которые проживали в аварийном восьмиэтажном жилом здании в стамбульском районе Картал в азиатской части города, пока что удалось спасти лишь троих.

Губернатор Стамбула Али Ерликайа заявил, что над зданием были незаконно достроены три этажа и это могло привести к трагедии.

"Здание было построено в 1992 году, в нем находилось 14 квартир и проживали 43 человека", — цитирует его телеканал NTV.

Староста квартала Джевизли района Картал Мемиш Дикилидаш заявил, что взрыва перед обрушением не было и что "оно начало рушиться само по себе". Официальная причина обрушения пока не называется.

Подтвердилась гибель футболиста Эмилиано Салы

Британские криминалисты подтвердили, что со дна Ла-Манша поднято тело футболиста Салы –из затонувшего 21 января в Ла-Манше легкомоторного самолета. Об этом в "Твиттере" сообщило полицейское управления графства Дорсет по итогам опознания тела.

Фото: AFP

"Тело, которое было доставлено 7 февраля в порт Потрленда, было официально идентифицировано коронером Дорсета как тело профессионального футболиста Эмилиано Салы", — сказано в сообщении.

Вместе с 28-летнем футболистом на борту самолета был пилот Дэвид Ибботсон. Его судьба остается неизвестной. "Семьи Салы и пилота Дэвида Ибботсона были проинформированы", — уточнили в полиции.

Напомним, что 3 февраля пропавший самолет, на котором летел аргентинский футболист валлийского клуба "Кардифф" Эмилиано Сала, был обнаружен на дне пролива Ла-Манш. Информация о футболисте, а также о пилоте пропавшего воздушного судна пока не приводится. Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, пропал с радаров в ночь на 22 января.

Трамп заявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)

Президент США Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), согласно которому Россия и Америка уничтожила к 1991 году все свои запасы баллистических и крылатых ракет. Сроки полного выхода из Договора – шесть месяцев.

Разрыв "ракетного" договора между США и Россией несет огромную опасность мировой безопасности.

"Мы должны понимать, что мы скатываемся в холодную войну. Большая вероятность ядерной войны, которая уничтожит цивилизацию", – заявил военный эксперт Олег Стариков в ходе круглого стола "Приостановка ДРСМД – новая гонка вооружений или перезагрузка отношений между ядерными державами?" в пресс-центре сайта"Сегодня", который состоялся 7 февраля.

Читайте историю "ракетного" противостояния двух сверхдержав и почему они вышли из ДРСМД в специальном материале сайта "Сегодня" ("Гонка вооружений возвращается: что нужно знать о разрыве Договора о РСМД")

В России ввели налог на колбасу

Бывают на свете и смешные новости: российская Госдума обрадовала россиян новым нелепым налогом, который привел жителей РФ в ярость.

Экспертный совет при правительстве России решил, что продукты из переработанного мяса слишком вредны для здоровья, а потому заслуживают дополнительный налог – по примеру акциза на алкоголь и сигареты – 160 рублей на один килограмм. Так что в колбасных отделах российских продуктовых магазинов скоро могут появиться новые ценники.

По подсчетам инициаторов, деньги от акциза на колбасу, сосиски и бекон позволят снизить цены на другую, более полезную пищу. К примеру, могут подешеветь орехи, свежие овощи, зелень и цельнозерновые продукты.

В то же время колбасы, сосиски и бекон подорожают почти на треть. Сейчас в Москве килограмм колбасы стоит в среднем 1 тыс. рублей (более 400 гривен), сосисок – около 600.

Данную идею сперва поддержали в российском Министерстве здравоохранения, но потом чиновники стали открещиваться от колбасного сбора. Да и покупатели платить больше не хотят.

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