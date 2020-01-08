Американские военные на Ближнем Востоке приведены в состояние боевой готовности – СМИ

«Были указания на то, что мы должны еще более внимательно следить за возникающими угрозами», — привела американская телекомпания слова одного из военослужащих

Американские войска на Ближнем Востоке, в частности зенитные ракетные комплексы Patriot, приведены минувшей ночью в состояние повышенной боеготовности в связи с возможностью удара иранских беспилотников. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на двух американских представителей.

"Были указания на то, что мы должны еще более внимательно следить за возникающими угрозами", — привела телекомпания слова одного их них. По словам другого, "все батареи Patriot и части, развернутые в регионе, находятся в состоянии готовности" в связи с угрозой. По словам этих официальных лиц, войска США на Ближнем Востоке уже на протяжении нескольких дней находятся в состоянии повышенной боеготовности, однако минувшей ночью они проявляли особую бдительность.

Как отметила телекомпания, "США, основываясь на данные разведки, отслеживали возможность удара по американским объектам в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании".

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Напомним, что ранее Пентагон был готов бомбить объекты культуры в Иране.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство обороны США подтвердило свою ответственность за ликвидацию Касема Сулеймани, отметив, что операция проводилась по распоряжению американского президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс.

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Это привело к новому обострению на Ближнем Востоке. 63-летний генерал-лейтенант оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только этот регион, но и весь мир, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

В Иране разработали более 10 вариантов возмездия Америке за ликвидацию высокопоставленного генерала Касема Сулеймани в Ираке.

На фоне последнего обострения в отношениях с Ираном, которое привело к ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, США передислоцировали свои бомбардировщики поближе к этой стране.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Иран воздержаться от дальнейших провокаций, поскольку эскалация конфликта на Ближнем Востоке никому не выгодна.

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