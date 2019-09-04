В Канаде объявлена экстренная эвакуация из-за масштабной аварии с химикатами

На несколько часов было перекрыто движение по автомобильной дороге, проходящей рядом

Фото CBC News

На юге канадской провинции Альберта сошел с колеи поезд с ядовитыми химикатами. Об этом передают CBC News.

С пути вблизи городка Баронс сошел 21 вагон и локомотив. Три вагона, которые перевозили октан, дали течь, однако спасателям удалось оперативно остановить утечку.

Учитывая взрывоопасность октана, местные власти объявили эвакуацию населения в радиусе двух километров от места инцидента. Всего в эвакуацию попало шесть домов, а также соседние гольф курсы и кемпинг.

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Кроме этого, на несколько часов было перекрыто движение по автомобильной дороге, проходящей рядом.

Спасатели полностью очистили местность от пролитых химических растворов, однако восстановить движение по железной дороге до сих пор не удалось.

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Как мы писали ранее, в Запорожской области на трассу Харьков – Симферополь вылилось около 80 литров химикатов – во время движения автомобиля упала и треснула пластиковая емкость, из которой вытекло неизвестное химического вещества.

Также после попадания химикатов в реку Рось жители села Збаржевка в Винницкой области были вынуждены жить без питьевой воды. Ведь содержание химикатов в водопроводе и колодцах села в 20 раз превышало норму.

Напомним, яд вылился в Рось, когда автомобиль с химикатами попал в ДТП. Опасные пестициды неизвестные украли у фермеров. Они же говорят, что преступники тщательно спланировали кражу и, вероятно, везли дорогие химикаты заказчику.

Также сообщалось, что авария в Винницкой области могла нести угрозу экологической катастрофы. В пяти районах Киевской области было запрещено пользоваться водой из реки Рось, в чей приток попали химикаты из перевернувшегося микроавтобуса. А в Белой Церкви уже перекрывали водоснабжение для жителей.

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