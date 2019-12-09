КНДР потеряет все, если откажется от денуклеаризации – Трамп

Трамп выразил убеждение, что Ким не захочет терять особых отношений с президентом США

Фото: REUTERS/Erin Scott

Президент США Дональд Трамп пригрозил Пхеньяну "потерей всего" достигнутого в рамках мирных инициатив между двумя странами, а также "особых отношений" лидера Северной Кореи с главой Белого дома, если КНДР откажется от денуклеаризации.

Об этом Трамп написал в воскресенье в нескольких сообщениях на официальной твиттер-странице.

"Ким Чен Ын достаточно умный, он может слишком многое потерять – на самом деле всё, если пойдет на вражеские действия. Он подписал мощное Соглашение о денуклеаризации вместе со мной в Сингапуре", - написал Трамп.

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В то же время Трамп выразил убеждение, что Ким не захочет терять "особых отношений с президентом США" или вмешиваться в американские выборы в ноябре следующего года.

"Северная Корея под руководством Ким Чен Ына имеет огромный экономический потенциал, но они должны провести денуклеаризацию, как обещали. НАТО, Китай, Россия, Япония и весь мир – едины в этом вопросе!" – заметил глава Белого дома.

Как сообщалось, в связи с испытанием на ракетном полигоне Сохе, в Северной Корее заговорили об "очередном изменении стратегического статуса" страны. Ранее постоянный представитель КНДР при ООН заявил, что Северная Корея сняла проблему ядерного разоружения с повестки дня переговоров с США.

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Ранее агентство ЦТАК распространило заявление заместителя министра иностранных дел КНДР Ли Тэ Сона, в котором он обвинил Вашингтон в использовании диалога с Пхеньяном в собственных внутриполитических интересах в преддверии выборов. По мнению замглавы МИД, "США стремятся выиграть время в своих интересах, говоря об устойчивом и содержательном диалоге, вместо того, чтобы предпринимать шаги в ответ на меры, принятые ранее КНДР".

Как сообщалось, 5 октября в Швеции возобновились ядерные переговоры между делегациями США и КНДР. В тот же день делегация КНДР заявила о провале переговоров. В США утверждают, что восьмичасовая дискуссия сторон возле Стокгольма была "хорошей". Вашингтон предложил провести следующую встречу через две недели.

Мы также писали о февральском саммите глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

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