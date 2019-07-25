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Мадуро назвал блэкаут скоординированной атакой США

25 июля, 10:06

Мадуро пообещал подробно рассказать о механизме атаки на энергосистему страны

Фото: AFP

За масштабным отключением света, охватившим Венесуэлу, стоит скоординированная атака США. По словам Николаса Мадуро, Венесуэла стала жертвой высокотехнологичного электромагнитного нападения, передает Синьхуа.

"Это был американский империализм, который отчаянно пытается преодолеть и ослабить Венесуэлу. Им до сих пор не удалось победить Венесуэлу и не удастся в дальнейшем", – заверил Мадуро.

Он также пообещал подробно рассказать о механизме атаки на энергосистему страны.

Мадуро утверждает, что это уже не первый такой случай.

"Единственным отличием является то, что на этот раз врагам нашего государства удалось снова отсоединить систему, которую мы восстанавливали и стабилизировали", – заявил президент Венесуэлы.

29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле"


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Тег США, свет, обвинения, электроэнергия, электричество, Мадуро, блэкаут

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