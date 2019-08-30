Надвигающийся на США ураган сильно усилился

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Надвигающийся на штат Флорида ураган "Дориан", который сформировался в Атлантическом океане, усилился до третьей степени из пяти возможных. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Согласно опубликованным центром данным, максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления превысила 51 м/с, что автоматически перевело его в третью категорию урагана. Сейчас "Дориан" находится в 1 тыс. километров от побережья Флориды.

Согласно последним оценкам специалистов Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан", который в настоящий момент движется со скоростью 4,7 м/с, достигнет побережья штата Флорида к вечеру понедельника. К этому времени он, вероятно, значительно усилится и будет классифицироваться как ураган четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона. Губернатор Флориды в среду ввел на территории штата режим чрезвычайной ситуации.

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Президент США Дональд Трамп из-за урагана отменил визит в Польшу, где мог встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 15,6 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

Ранее США атаковал тропический шторм "Барри", который сформировался 11 июля в Мексиканском заливе. В субботу сила его ветров над морем превысила 120 км/ч, что соответствует мощности урагана первой категории.

На территории штата Луизиана, к берегам которого движется ураган, был введен режим чрезвычайной ситуации. По словам губернатора штата, ожидаются бури, проливные дожди и затопление прибрежных районов. В заявлении, опубликованном на сайте губернатора, подчеркивается, что власти рекомендуют местным жителям запастись продовольствием и внимательно следить за метеосводками.

Напомним, что в Италии выпал град размером с апельсин.

Как сообщалось, на севере Италии пронесся ураган, который с корнями вырывал деревья, уничтожил десятки автомобилей и нанес ущерб приморским городкам.

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