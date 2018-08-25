Новые санкции США и нападение на посольство в Анкаре: ТОП-5 событий мировой политики

В Афганистане появился шапнс на достижение мира, США готовы отказаться от СНВ-3, денуклеаризация Корейского полуострова затормозила

Сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 событий мировой политики уходящей недели.

Новые санкции США

США 27 августа вводят новый блок санкций против России в связи с применением химического оружия на территории Великобритании.

Новые санкции призваны ограничить доступ России к "чувствительным товарам", которые контролируются национальной безопасностью США.

Первый этап новых американских санкций против России, которые были введены из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери, должны были ввести 22 августа, но решение отложили до 27 августа.

На фоне объявления о подготовке санкций курс доллара на открытии торгов Мосбиржи превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года.

На первом этапе санкции будут касаться запрета на экспорт технологий, которые могут быть использованы в военных целях, и не направлены непосредственно против какой-то компании.

Нападение на посольство США в Турции

В столице Турции неизвестные напали на посольство Соединенных Штатов Америки, сделав несколько выстрелов по зданию. Об этом сообщает CNN Turk.

Американское посольство находится на бульваре Ататюрка в Анкаре.

По данным телеканала "Си-эн-эн тюрк", в понедельник неизвестные, проезжая мимо американского посольства на белом автомобиле, выстрелили шесть раз и скрылись с места преступления. Три пули попали в будку охраны.

Один из нападавших был задержан, он признался, что они совершили преступление из-за высказываний американского президента Дональда Трампа в адрес республики, что привело к резкому падению национальной валюты.

Мир в Афганистане

Командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон заявил, что у властей в Кабуле и радикального движения "Талибан" есть беспрецедентная возможность для достижения мира в Афганистане.

"У нас сейчас имеется беспрецедентное окно возможности для достижения мира. Поэтому президент (Афганистана Ашраф) Гани работает, чтобы воспользоваться этим", – заявил американский военачальник.

Тем не менее, добавил он, "любые переговоры о политическом будущем Афганистана должны идти между (движением) и афганским правительством, это должен быть мирный процесс, который ведут и которым владеют афганцы".

Отказ от договора СНВ-3

США могут отказаться от договора с Россией о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) и рассмотреть другие методы контроля над вооружениями, но еще не приняли окончательного решения. Об этом заявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Женеве.

"Есть ряд возможностей, которые рассматривает правительство США: надо ли заключить новое соглашение, изменить прежнее или же отказаться от такой модели контроля над вооружениями, которая предусмотрена московским соглашением 2002 года", – сказал он.

"Мы не установили какой-либо даты для переговоров относительно соглашения СНВ. Я думаю, это хорошо характеризует ситуацию", – указал Болтон.

Денуклеаризация Корейского полуострова затормозила

Президент США Дональд Трамп попросил госсекретаря Майка Помпео не ездить в ближайшее время в КНДР.

"Я попросил государственного секретаря Майка Помпео не ехать в Северную Корею, поскольку я чувствую, что мы не делаем достаточных успехов в отношении денуклеаризации Корейского полуострова", – сказано в сообщении.

Также президент США считает, что Китай перестал способствовать решению этого вопроса из-за ужесточения позиции США в вопросах двусторонней торговли.