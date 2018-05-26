Отказ Трампа от встречи с Ким Чен Ыном: ТОП-5 реакций мирового сообщества

Президент США Дональд Трамп решил отменить встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, запланированную на 12 июня в Сингапуре. Сайт "Сегодня" собрал наиболее важные реакции на такой шаг от мирового сообщества.

Отказ Трампа

Трамп решил отменить встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, запланированную на 12 июня в Сингапуре. Одновременно глава американской администрации заверил, что сохраняет потенциальную готовность к проведению этих переговоров в будущем. "Я с нетерпением жду встречи с Вами однажды [в будущем]", – подчеркивается в письме.

Ответ КНДР

В КНДР отметили, что "очень сожалеют" о внезапной отмене президентом США Дональдом Тампом саммита с Ким Чен Ыном, который должен был произойти 12 июня в Сингапуре. Они посчитали, что решение принято "из-за недостатка воли или отсутствия самоуверенности".

Реакция ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен отменой встречи лидеров КНДР и США – Ким Чен Ына и Дональда Трампа, планировавшейся на 12 июня в Сингапуре.

"Я глубоко обеспокоен отменой планировавшейся в Сингапуре встречи между президентом Соединенных Штатов и лидером Корейской Народно-Демократической Республики. Я призываю стороны продолжить диалог, чтобы найти путь к мирной и поддающейся проверке денуклеаризации на Корейском полуострове", – сказал Гутерриш.

Реакция России

В России один из членов Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал игрой на нервах всего человечества отказ президента США Дональда Трампа от саммита с КНДР в Сингапуре. По его мнению, "Вашингтон, вероятно, еще не определился со сценарием разрешения кризиса на Корейском полуострове".

Комментарии Госдепа

Помпео, который два раза встречался с лидером Северной Кореи с начала апреля, сказал сенаторам в ходе заседания Комитета по международным отношениям: "Американский народ рассчитывает на то, что мы все сделаем правильно. Если условия сделки не кажутся нам верными, мы почтительно откажемся от нее".

Госсекретарь отметил, что США не получили от КНДР ответов на свои вопросы.











