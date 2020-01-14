Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Госсекретарь США Майкл Помпео надеется, что КНДР примет верное решение по переговорам о денуклеаризации. Об этом он заявил, выступая в Калифорнии перед сотрудниками IT-компаний, представленных в Кремниевой долине.

"Мы продолжаем диалог с КНДР по поводу соблюдения ею своих обязательств в рамках проведенных ранее саммитов США и КНДР. Все идет медленно: два шага вперед, один назад, — сказал Помпео. — Я по-прежнему надеюсь, что руководство КНДР примет верное решение не только для мира, но и для своего народа. Вооружения КНДР представляют реальную угрозу, США же не представляют угрозы КНДР".

"Мы хотим для них светлого будущего. Я надеюсь, что мы убедим северокорейского лидера Ким Чен Ына сделать шаг в пользу отказа от ядерного оружия, — отметил госсекретарь. — Это будет гораздо безопаснее для них, чем быть с ядерным оружием. Надеюсь, что 2020 год будет успешным для США, мира и всего региона". По его мнению, международные санкции побудят лидера КНДР серьезно подумать о верном решении для народа своей страны.

Реклама

Ранее постоянный представитель КНДР при ООН заявил, что Северная Корея сняла проблему ядерного разоружения с повестки дня переговоров с США.

Ранее агентство ЦТАК распространило заявление заместителя министра иностранных дел КНДР Ли Тэ Сона, в котором он обвинил Вашингтон в использовании диалога с Пхеньяном в собственных внутриполитических интересах в преддверии выборов. По мнению замглавы МИД, "США стремятся выиграть время в своих интересах, говоря об устойчивом и содержательном диалоге, вместо того, чтобы предпринимать шаги в ответ на меры, принятые ранее КНДР".

Как сообщалось, 5 октября в Швеции возобновились ядерные переговоры между делегациями США и КНДР. В тот же день делегация КНДР заявила о провале переговоров. В США утверждают, что восьмичасовая дискуссия сторон возле Стокгольма была "хорошей". Вашингтон предложил провести следующую встречу через две недели.

Мы также писали о февральском саммите глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама