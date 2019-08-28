Помпео рассказал, что обеспечит светлое будущие Северной Кореи

Именно благодаря Трампу весь мир присоединился к санкциям против Пхеньяна, - считает Помпео

/ Фото: AFP

Лидер КНДР Ким Чен Ын ради счастливого будущего своей страны должен пойти на продолжение переговорного процесса с США и осуществить денуклеаризацию страны.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу NBC.

По его мнению, достижение соглашения будет отвечать интересам безопасности американского народа, а также обеспечит "светлое будущее народу Северной Кореи".

"Надеюсь, что председатель Ким Чен Ын настроит свою команду на работу с моей командой", – сказал американский дипломат.

Реклама

В ответ на вопрос о том, когда президент США Дональд Трамп займет в отношении КНДР более жесткую позицию после многочисленных ракетных испытаний, Помпео заявил, что именно благодаря Трампу весь мир присоединился к санкциям против Пхеньяна.

"Северная Корея развивала свою ядерную программу годами, которые предшествовали нашему приходу к власти. Что сделал президент Трамп? Он смог сформировать уникальную глобальную коалицию. У нас есть резолюции СБ ООН, которые оказывают реальное давление на Северную Корею, глобальные – не американские, а именно глобальные – санкции, посредством которых мир просит Северную Корею отказаться от ядерного оружия и осуществить денуклеаризацию", – резюмировал американский госсекретарь.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров, хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

В тренде Хваленый российский танк "Армата" оказался небоеспособным

Напомним, что летом в КНДР провели целую серию испытаний баллистических ракет малой дальности.

Очередной ракетный запуск КНДР произвела 24 августа. Ранее ракетный пуск был осуществлен КНДР 10 августа. Тогда две баллистические ракеты малой дальности пролетели около 400 км.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Также мы писали, что американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама