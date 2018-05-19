Посольство США в Иерусалиме и новый глава Каталонии: ТОП-5 события мировой политики за неделю

Сегодня, 19:10

Во время протестов против открытия американского посольства в Иерусалиме погибли 53 человека

Протесты в Секторе Газа. Фото: AFP
Протесты в Секторе Газа. Фото: AFP

Сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 наиболее значимых событий мировой политики уходящей недели.

В Иерусалиме открыли посольство США

В понедельник, 14 Мая, в Иерусалиме состоялось официальная церемония открытия посольства США. В церемонии приняла участие Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа и американский министр финансов Стивен Мнучин.

Со стороны Израиля присутствовало руководство страны в полном составе: премьер-министр Биньямин Нетаньяху, президент страны Реувен Ривлин, спикер Кнессета (парламента) Юлий Эдельштейн. Делегацию США возглавляет первый заместитель госсекретаря Джон Салливан.

Статус Иерусалима – одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

Открытие посольства США сопровождалось массовыми беспорядками на границе между сектором Газа и Израилем. Число жертв беспорядков, по последним данным, достигло 52 человек.

Новый глава Каталонии

В понедельник, 14 мая, парламент Каталонии избрал Кима Торру на пост главы женералитата (главы регионального правительства), сообщают местные СМИ.

За кандидата проголосовали 66 парламентариев, против – 65. Четверо воздержались.

Ранее бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон отказался от повторного назначения в качестве руководителя региона после давления со стороны правительства Испании.

"Весь мир видит нетерпимость и отсутствие уважения к воле граждан Каталонии", – сказал Пучдемон.

Он предложил в качестве своего преемника депутата Кима Торра, призвав следующего регионального руководителя построить независимую страну.

Ответ ЕС на иранские санкции США

Евросоюз решил ответить на односторонние шаги США и защитить свои предприятия, запустив "закон о блокировании" от 1996 года. Об этом заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в Софии в четверг, 17 мая.

"Теперь мы должны действовать, и это причина, по которой мы запускаем процесс применения закона о блокировании 1996 года, направленного на нейтрализацию экстерриториальных эффектов американских санкций в Европейском Союзе", – сказал Юнкер, говоря о реакции ЕС на решение США возобновить санкции против Ирана. Эти санкции, в частности, могут затронуть и европейские предприятия.

По его словам, накануне вечером он получил поддержку на дебатах глав государств и правительств по соответствующим предложениям Еврокомиссии членам Европейского совета, и теперь настало время действия.

"Кроме того, мы приняли решение позволить Европейскому инвестиционному банку облегчить инвестирование европейских предприятий в Иране. Сама комиссия поддержит свое сотрудничество с Ираном", – сообщил Юнкер, добавив, что член ЕК по энергетике Мигель Ариас Каньете через два дня отправится в Иран для переговоров.

Статус наблюдателя при ЕАЭС для Молдовы

Молдова получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Такое решение страны-участницы приняли на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в узком составе в понедельник. 14 мая.

"Согласован вопрос, чтобы такой статус был предоставлен Республике Молдова. В этой связи хотел бы поприветствовать присоединившегося к заседанию президента Игоря Николаевича Додона, – сказал Путин. – Рассчитываем, что Республика Молдова в качестве наблюдателя будет активно участвовать в деятельности нашего интеграционного объединения".

Он отметил, что страны ЕАЭС готовы рассмотреть заявки и других государств, прежде всего из СНГ.

Как известно, президент Молдовы Игорь Додон выступает за пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС и не исключает членства своей страны в Евразийском экономическом союзе.

Новое название Македонии

В пятницу, 18 мая, стало известно, что македонская сторона внесла новое предложение относительно названия страны, против смены которого ранее митинговали тысячи человек, для урегулирования спора в переговорах с Грецией – Республика Илинденьска Македония (Република Илинденска Македонија).

По данным СМИ, новое название должно использоваться на международном уровне, на чем настаивает Греция.

Хотя до сих пор в качестве основного варианта упоминалось название Республика Верхняя Македония, собеседники издания утверждают, что в ходе последнего раунда переговоров было выдвинуто предложение Республика Илинденьска Македония.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил в Софии, что он и его греческий коллега Алексис Ципрас обсудили название, которое было бы приемлемым для обеих сторон, и ожидает, что решение будет найдено к июню перед саммитом лидеров ЕС.
Иран, Македония, Молдова, санкции, Каталония, иерусалим
Источник:

"Сегодня"

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