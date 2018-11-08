Итоги выборов в США: все, что нужно знать

6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в США. В результате этого голосования переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов.

Промежуточными они называются потому, что проводятся через два года после предыдущих президентских выборов и за два года до следующих. Нынешние выборы называют судьбоносными, ведь от них зависит, какой будет политика Америки в последующие два года и насколько вектор Конгресса будет совпадать с политикой Трампа.

По результатам выборов в Конгресс США, Демократическая партия впервые за восемь лет завладела большинством в Палате представителей, зато республиканцы удерживают контроль над Сенатом. Об этом сообщили американские телеканалы CNN и Fox News.

Так, в нижней палате Конгресса США – Палате представителей – демократы заняли 223 места из 435, зато у депутатов от Республиканской партии – 197. Демократам удалось одержать победу в 26 штатах, которые раньше были "республиканскими".

В то же время в верхней палате Конгресса США – Сенате – республиканцы удержали 51 место, а демократы занимают пока лишь 46 мест из 100. Еще два места достались кандидатам, которые называют себя независимыми политиками – один из них кандидат на президентских выборах 2016 года Берни Сандерс.

Несмотря на то, что 7 ноября все еще продолжался подсчет голосов в отдельных штатах, это не помешало президенту США Дональду Трампу поздравить лидера демократов и признать поражение республиканцев на выборах. Об этом в Twitter сообщил глава предвыборного штаба демократов Дрю Хаммил.

"Президент Трамп позвонил в 23.45 лидеру Пелоси (лидер фракции демократов в Палате представителей. – Ред.), чтобы поздравить с получением большинства в палате. Он призвал к соблюдению принципа двухпартийности", – написал он.

Напомним, что Палата представителей насчитывает 435 членов, участвующих в голосовании, каждый из которых представляет свой избирательный округ и переизбирается раз в два года. Места в палате представителей распределяются среди штатов на основе численности населения.

Сенат состоит из 100 членов, работающих шестилетний срок. Каждый штат имеет двух сенаторов, независимо от населения. Раз в два года примерно одна треть Сената переизбирается в порядке ротации.

Трамп сумел объединить против себя всех демократов

Обычно явка на промежуточных выборах в Соединенных Штатах невысокая. Но эксперты прогнозировали в этом году рекордное число избирателей, и не ошиблись. The Washington Post пишет о невероятно высокой явке – в первую очередь, среди избирателей, которые раньше никогда не голосовали. Причем обеспечили ее не только дорогостоящие ролики с участием кинозвезд. (Это были самые дорогие выборы – почти 5,5 млрд долларов.) Сколько сам действующий президент Дональд Трамп.

"Первые два года хаотичной работы его администрации, отмеченные высокой текучкой кадров, потоками лжи и оскорблений в адрес иммигрантов, союзников США и СМИ — все это объединило Демократическую партию", – пишет The Washington Post.

В этом году, по мнению журналистов издания, демократам удалось активизировать те группы, которые не смогла привлечь на свою сторону на минувших президентских выборах Хиллари Клинтон: молодых избирателей, латиноамериканцев и тех, кто редко ходит на выборы.

Кроме того, значительное падение рейтинга главы Белого дома за последние месяцы привело к тому, что часть избирателей, которые всегда голосовали за Республиканскую партию, в этом году отдали предпочтение демократам.

Пиррова победа демократов

Демократов действительно есть с чем поздравить. У Палаты представителей право кошелька — она утверждают бюджет и имеет большое влияние на внутреннюю политику. В частности, теперь нижняя палата может инициировать расследования против членов правительства и президента.

Но такая перспектива не особенно заботит Дональда Трампа. Сейчас для него куда важнее сохранение республиканского большинства в Сенате. Ведь Сенат, неформально считающийся верхней палатой Конгресса США, принимает решения по всем кадровым назначениям. Именно в Сенате обсуждаются все законопроекты, принятые нижней Палатой представителей. Так что нет удивительного в том, что американский лидер прокомментировал предварительные результаты выборов как "грандиозный успех".

"Хотя победа демократов в Палате представителей станет серьезным осложнением для законодательной повестки дня президента Трампа и дает новую надежду либералам, которые хотят продвинуть расследование и, возможно, даже импичмент президента, содержание республиканцами Сената обеспечивает им контроль над всеми важными назначениями федеральных судей", – сообщает Fox News.

Другими словами, контроль над Сенатом дает Трампом возможность выдвигать нужных ему людей на высокие государственные посты. Импичмент Трампу точно не грозит: хотя сама процедура проводится через Палату представителей, все равно за импичмент голосуют сенаторы. Причем нужно не менее 2/3 голосов.

Что ждет Украину

Результаты голосования окажут решающее влияние на внутреннюю политику США. Ее изменение может повлечь изменения в отношениях с другими странами, но в Украине причин для волнения нет, уверены политологи.

"Я не думаю, что происходящее здесь, в Америке, представляет опасность Украине. США очень поддерживают Украину, обе партии. Украинские избиратели очень важны в США и они в основном живут на Среднем Западе. Это самый спорный регион", – утверждает политических аналитик Андерс Аслунд.

Более того: победа демократов открывает перед Украиной еще больше возможностей для углубления сотрудничества с Штатами. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала политолог-международник Вера Константинова.

"Как известно, Соединенные Штаты и Украина находятся в постоянном интенсивном политическом диалоге, сферы сотрудничества между странами являются довольно широкими: от вопросов поддержки процессов реформирования до международного концептуального согласия по принципиальным для Украины вопросам в отношении российской агрессии (поддержка санкционного режима, политика непризнания аннексии Крыма Россией, восстановление территориальной целостности и т.д.). Большое значение в двусторонних отношениях двух стран имеет финансовая поддержка реформ, которая предоставляется со стороны правительства США. Учитывая результаты выборов, можно говорить о том, что поддержка Украины в ее борьбе за свободный цивилизованный мир может иметь новый импульс посредством законодательных инициатив обеих палат Конгресса. Однако, мы должны понимать, что внутриполитический аспект в США тоже не стоит списывать как фактор анализа, в частности, что касается дальнейшей судьбы расследования специального прокурора Роберта Мюллера", – спрогнозировала эксперт.

А вот России стоит готовится к новым санкциям. Демократы будут использовать свое новое большинство в Палате представителей Конгресса США, чтобы влиять на подход республиканцев к внешней политике американского президента и настаивать на более жестких отношениях с Россией, Саудовской Аравией и Северной Кореей. Об этом пишет The New York Times.

Демократы попытаются надавить на Трампа для введения в действие всех санкций из широкомасштабного законопроекта, который он неохотно подписал в августе 2017 года. Также демократы могут использовать свое право на организацию допроса в Конгрессе, чтобы узнать больше о том, что Трамп обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным за закрытыми дверями в Хельсинки. Демократы не собираются прощать в России ни вмешательство в американские президентские выборы, ни агрессию против Украины, ни вмешательство в гражданскую войну в Сирии.

Первые украинцы-губернаторы США

Конечно же, на выборах не обошлось без курьезов. Например, в нижнюю палату Конгресса Невады 68,3% голосов избирателей был избран республиканец Деннис Хоф, по профессии – владелец публичного дома. Но главное здесь не пикантный род занятий мистера Хофа, а тот факт, что еще 16 октября – через день после празднования по своего 72-летия, победитель тихо-мирно скончался.

Такой конфуз произошел из-за законодательного запрета на корректировку избирательных списков перед выборами. Между тем, тот факт, что победитель давно отошел в мир иной, совсем не означает, что его место в Палате представителей достанется оппонентке Хофа от демократов, сотруднице сферы образования Лесе Романовой. Преемника Хофа определит специальная определит комиссия из представителей местных избиркомов, действующих на территории округа.

Но есть и хорошие новости: жители двух американских штатов избирали своими губернаторами кандидатов с украинскими корнями. Как сообщает "Голос Америки", представители Демократической партии 53-летний Джей Роберт Прицкер и 43-летний Джаред Полис возглавят Иллинойс и Колорадо соответственно.

К слову, объединяет их и то, что оба они являются представителями еще и еврейской общины, а также успешными предпринимателями.

В частности, семья Прицкер входит в список 15 самых богатых кланов мира, владея мировой сетью отелей Hyatt, один из которых находится в центре украинской столицы. На сегодняшний день общий капитал семьи оценивают в 33,5 млрд долларов. Дед победителя выборов Николай Яковлевич Прицкер эмигрировал в Чикаго из Киева в 1881 году.

Джаред Полис, будучи представителем третьего поколение иммигрантов, которые прибывших в США из Польши и Украины в начале 20 века, является основателем двух успешных компаний – BlueMountain.com и ProFlowers.

Кроме того, в Конгрессе он станет первым открытым представителем ЛГБТ-сообщества, который воспитывает двух детей вместе со своим партнером.