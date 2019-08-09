Сделка Зеленского и Путина: Трамп дал прогноз

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Президент США Дональд Трамп считает, что украинский президенты Владимир Зеленский сможет достичь соглашения со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами во дворе Белого дома, передает Reuters.

В частности Трамп назвал Зеленского "рассудительным парнем", который, скорее всего, заключит сделку с Путиным.

Дональд Трамп также заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский вскоре будет принят в Белом доме.

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Ранее поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что первый контакт президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом может состояться до официального визита в США.

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Американский дипломат напомнил о том, что у лидеров будет шанс для встречи в Варшаве, где 1 сентября пройдут мемориальные мероприятия по случаю 80-ой годовщины начала Второй мировой войны, а также на полях Генассамблеи ООН, которая откроется 17 сентября в Нью-Йорке.

По словам американского дипломата, официальный визит Зеленского в США пока что находится в стадии разработки, но "конкретных дат пока нет". На данном этапе идет согласование графиков двух президентов.

Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

При этом, на прошлой неделе украинский президент заявил, что его официальная поездка в США запланирована на на сентябрь этого года.

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