США планируют разместить системы Patriot в Ираке

На территории Ирака находятся около 5000 американских военнослужащих

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США добиваются от Ирака, где ранее в ресторан посольства США в Багдаде попала ракета, разрешения на размещение противоракетного комплекса Patriot для защиты американских военных после ракетного удара Ирана 8 января.

Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщает AP.

"Это один из вопросов, над которым мы должны работать с правительством Ирака", – заявил он.

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Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли добавил, что кроме получения разрешения правительства Ирака, вооруженным силам США необходимо решить технические и логистические вопросы, чтобы перебросить батальон Patriot в Ирак.

На территории Ирака находятся около 5000 американских военнослужащих. Они занимаются подготовкой иракских сил безопасности и берут участие в операциях против террористической организации Исламское государство.

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Напомним, 20 января в Багдаде в "зеленой зоне" упали три ракеты "Катюша".

Кроме того, в результате обстрела американской базы в Ираке 11 солдат получили контузии. 11 американских военнослужащих были контужены при ударе Ирана 8 января по базе Айн-эль-Асад на территории Ирака.

Напомним, в ночь на 8 января Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулейманиподверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска, – Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.

Также СМИ сообщили о том, что Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам.

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